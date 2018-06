Un pasajero de un autobús evita una tragedia tras detectar que el conductor sufría un derrame cerebral

Un pasajero de un autobús chino ha salvado la vida de los otros 30 ocupantes del vehículo al detectar que el conductor había sufrido un derrame cerebral y hacerse con el control del autobús.

En las imágenes grabadas por la cámara de seguridad se puede ver cómo el conductor pierde el conocimiento y uno de los pasajeros toma el control del autobús mientras avanza a toda velocidad.

Timely rescue: A passenger saved nearly 30 lives by taking over the steering wheel of a speeding coach after finding its driver suffering from a sudden stroke. All passengers are safe and the driver is now in stable condition. pic.twitter.com/okN5jBAjcL