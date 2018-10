El patriarca de los Charlines agrede a un equipo de 'El programa de Ana Rosa'

Un equipo de 'El programa de Ana Rosa' se ha desplazado esta mañana hasta Vilanova de Arousa (Pontevedra) para intentar hablar con Manuel Charlín, conocido narcotraficante gallego y patriarca del clan de los Charlines. El hombre, que pide una indemnización de casi 4.000 euros por los destrozos que causó la Policía en su hogar cuando fue detenido en agosto de este año, ha estallado ante la presencia del espacio de Telecinco.

"Hoy se emite una entrevista que dio usted al programa", le decía la reportera a Charlín para intentar calmar los ánimos mientras él rebuscaba en su maletero para coger una azada. Sin pensárselo dos veces, comenzó a caminar hacia el cámara con la intención de agredirle e impedir que le grabara. "No haga eso", le pedía la periodista al narco, cuyo enfado iba en aumento: "¡Me cago en la madre que os parió!".

"Que te 'jodo' el pescuezo, ¿pero tú de qué vas por la vida? Vete a trabajar, joder, estoy hasta las huevos", se le escucha decir a Charlín en la grabación emitida por el programa. "Oiga, ¡no me agreda! Me acaba de agredir, ¿usted está bien de la cabeza? No puede tratarnos así", señalaba la reportera mientras el narco hacía oídos sordos y se subía a su coche. "Me acaba de dar un golpe en la mano", lamentaba.

Afortunadamente, el equipo de 'El programa de Ana Rosa' no sufrió ningún daño grave durante el tenso encontronazo con Manuel Charlín. En la entrevista que concedió hace unos días al espacio, emitida esta mañana, el narco asegura que no se arrepiente de nada porque "no he hecho daño a nadie". "Me detuvieron porque necesitaban dar bombo a la operación policial", afirma.