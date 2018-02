Paul Marciano: "Nunca he tocado a Kate Upton"

Si tiene pruebas, que vaya a los tribunales. Paul Marciano, el cofundado junto con su hermano de la firma de ropa Guess, de 65 años, niega las acusaciones de acoso sexual que la modelo y actriz norteamericana Kate Upton, de 25 años, ha hecho recientemente a través de las redes sociales.

"La acusación es falsa. Nunca he tocado a Kate Upton. Nunca he estado a solas con Kate Upton. Nunca he actuado de manera inapropiada con ella", ha asegurado Marciano al portal 'TMZ'. "Si tiene una reclamación, hay un lugar para decir la verdad, ante los jueves o la policía", ha añadido.

Sexual y emocinalmente

Hace unos días, la protagonista de 'No hay dos sin tres' acusó públicamente al cofundador y director creativo de Guess de utilizar su poder en la industria de la moda "para acosar sexual y emocionalmente a las mujeres". A esta declaración que la modelo hizo en su cuenta de Instagram, donde acumula más de cinco millones de seguidores, le siguió otra través de Twitter donde la también actriz aseguraba que era "decepcionante" que Guess mantuviera todavía a Paul Marciano como su director creativo.

❤️🌴 @si_swimsuit Una publicación compartida por Kate Upton (@kateupton) el Ago 8, 2017 at 11:37 PDT

El empresario ha explicado, sin dar nombres, que "muchos modelos, fotógrafos y estilistas" . También ha afirmado que ha sido difamado y castigado tras el tuit de Upton. "Apoyo totalmente el movimiento #MeToo –la campaña iniciada el año pasado contra los abusos dentro y fuera de la industria del cine surgida a raíz delescándalo sexual de Harvey Weinstein–, pero no me quedaré de brazos cruzados si mi reputación se ve dañada", ha asegurado Marciano. "Me he comprometido ante el Consejo de Administración de Guess a cooperar plenamente con una investigación justa e imparcial. Confío plenamente en que los hechos reales, no los tuits no verificados ni las publicaciones en Instagram no corroboradas, probarán que las acusaciones en mi contra son falsas".

"Aspecto terrible!"

Según el portal 'TMZ', Guess considera que esta guerra abierta que ha iniciado la modelo se debe a la decisión de la compañía de dejar de contar laboralmente con Kate Upton tras cinco campañas trabajando juntos. Una decisión que ha llegado, asegura el portal, a raíz de que la que fue elegida como la mujer más sexy del mundo en el 2014 por la revista 'People' llegara a sus citas laborales y a sus sesiones de fotos "con un aspecto terrible".

Kate Upton hizo públicas sus acusaciones contra Marciano el mismo día en que Guess presentaba en Los Ángeles a su nueva embajadora para su campaña de 2018: la cantante y actriz Jennifer Lopez. La intérprete de 'Ain’t your mama' también ha hecho suya este batalla, aunque no se ha posicionado ante ninguno de los dos protagonistas. "No justifico ningún acto de acoso sexual, violación o conducta inapropiada. Cualquier acusación debería ser completa y cuidadosamente investigada. Seguiré apoyando nuestros derechos como mujeres", ha expresado Lopez en un comunicado emitido el pasado jueves por 'The Hollywood Reporter'.