Penélope Cruz la lía enseñando castellano a Ellen DeGeneres

Penélope Cruz ha acudido este martes a Ellen DeGeneres Show, el conocido programa matutino de Ellen DeGeneres y no ha dudado en impartir clases de español a la mediática presentadora y actriz.

La intérprete, acudió al plató para hablar sobre su personaje en American Crimen Story: El asesinato de Gianni Versace en la que encarna a Donatella Versace. DeGeneres empezó su entrevista con Pe preguntándole acerca de dónde reside actualmente en España y de si podía enseñarle a hablar castellano.

La mujer de Javier Bardem, que se había llevado una nota con palabras apuntadas para enseñar a la estadounidense, empezó con la frase:"Me tienes hasta el moño" algo así como "me tienes harta". Mientras que la siguiente frase "me cago en la leche" fue censurada por el realizador del programa.

Censura en el plató

Posiblemente en España nadie se sorprenda con una frase de estas características, pero resulta que la traducción al inglés sí que es más problemática por el cagarse ("I shit on the milk"), una expresión que no suele estar permitida en horario infantil.

Aunque lo más divertido del asunto fue sin duda el cartel que los productores del espacio pusieron en pantalla para justificar por qué no traducían las palabras de Penélope Cruz: "No podemos enseñar la traducción en televisión", se excusaron. A continuación, DeGeneres decidió cambiar de tema y dejar las clases de castellano para otro momento.