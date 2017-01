Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes

Después de muchos años y de muchos tira y afloja especulando se ha descubierto, mediante una prueba de ADN, que el comunicador Pepe Navarro no es el padre del hijo de Yvonne Reyes. Las pruebas fueron recogidas por un detective privado y presentadas el pasado diciembre. Hace cinco años, a pesar de que Pepe Navarro se negara a hacerse la prueba de ADN, la justicia le atribuyó la paternidad de A. Pero fue la hija de presentador, Andrea Navarro, quien presento el recurso de revisión de la sentencia.

El motivo por el cual Andrea Navarro tomó esta decisión es porque la joven se presentó ante la justicia como perjudicada por esta situación ya que admite no tener claro quién forma parte de su familia y quién no. La revisión fue solicitada en beneficio a ella misma, de sus hermanos y al mismo tiempo del hijo de Ivonne Reyes, en la actualidad tiene 16 años.

La venezolana Yvonne Reyes se encuentra actualmente encerrada en la casa del programa 'GHVIP 2017' de Telecinco y no está de momento al corriente de la noticia. Ha sido el propio Navarro quien se ha pronunciado sobre este tema en el programa de su amiga Isabel Gemio 'Te doy mi palabra' de Onda Cero: "La información que se ha publicado es fiel a la realidad”, ha dicho el periodista, de 65 años.

"Mi hija Andrea lo único que ha intentado es reivindicar los derechos que encuentra en la ley –ha añadido–. "Mi intención era contarle al chico que yo no soy su padre cuando cumpliera los 18 años y fuera mayor de edad, pero mi hija se ha adelantado a través de la justicia.Yo me he encargado de la manutención del hijo de Ivonne Reyes durante los últimos seis años, tal y como estipulaba la ley. Cometí el error de no hacerme la prueba en su momento, lo asumí y lo he estado pagando”.