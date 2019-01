Pérez-Reverte la lía en Twitter al criticar la abundante literatura sobre los campos de concentración nazis

El escritor español Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a causar una gran polémica en Twitter esta vez por un mensaje de crítica a la abundante creación literaria sobre los campos de concentración nazis.

El novelista inició el que fue un hilo viral en Twitter con el siguiente mensaje: "Iba a escribir una novela sobre Auschwitz, pero ya no quedan personajes libres: La bibliotecaria de Auschwitz, La bailarina de Auschwitz, El tatuador de Auschwitz, El farmacéutico de Auschwitz, La enfermera de Auschwitz, El mago de Auschwitz, El violinista de Auschwitz...".

Tras este mensaje, le siguen un par más con menciones parecidas pero en referencia a otros campos de concentración de la Alemania nazi. "Sí que me dije: voy a escribirla sobre Mauthausen, que estará menos transitado. Pero no. El fotógrafo de Mauthausen, El ángel de Mauthausen, El violinista de Mauthausen (anda, aquí también había violinista)...", prosigue. Y sigue: "Seguro que con Treblinka no me pasa, concluí. Pero apenas le di un teclazo a Google, mi gozo en un pozo: El barbero de Treblinka, La viuda de Treblinka...", para terminar con "Rediós. Qué difícil se está poniendo esto de la literatura".

El hilo rápidamente captó la atención de los internautas, algunos a favor y otros en contra de sus palabras, y empezó a acumular cientos de respuestas y retuits. Ante estas reacciones, Auschwitz Memorial, la cuenta oficial de este campo de exterminio, le replicó que "Si bien existe mucha literatura sobre Auschwitz, nunca habrá "suficiente" ni mucho menos demasiada. Le invitamos a visitar nuestra exposición en Madrid para conocer la historia de 1,3 millones de personas que allí fueron deportadas. Será un placer recibirle", e incluso llegan a comentarle en otro mensaje un enlace para que pueda investigar a cerca de lo ocurrido: "Más sobre esta difícil historia: http://lekcja.auschwitz.org/3_esp/".

Pérez-Reverte, por su parte, tras el malentendido decidió aclarar las intenciones primigenias de su malinterpretado mensaje y especificó en Twitter que "Usted o ustedes necesitan más comprensión lectora, pues demuestran que recordar una causa noble no siempre corre parejo con la inteligencia. Mis tuits se burlan de lo mucho que, por modas literarias comerciales, se manosea un asunto que debería tratarse con más rigor y respeto".

A todo esto, y tras haber entrado en la disputa el novelista, en la cuenta de Auschwitz no quedaron satisfechos y decidireon sentenciar la trifulca con estos dos mensajes: "Estamos de acuerdo en que la historia en la literatura debe ser tratada con rigor y respeto. Nos entristecen todos los tweets que convirtieron su crítica en una broma de mal gusto. Nos parece una falta de respeto a la memoria de las personas que sufrieron en Auschwitz", y terminan: "Considerando su posición y sensibilidad literaria, simplemente hubiéramos deseado que hubiera alzado su voz en defensa de las víctimas al darse cuenta de todas esas triviales, irrespetuosas y dolorosas palabras".