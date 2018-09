Pilar Gutiérrez vuelve a liarla en Telecinco: "Con ese imbécil no hablo"

Ya es mediodía' continúa dándole minutos de pantalla a la polémica Pilar Gutiérrez, la líder del Movimiento por España que ya es conocida como 'la franquista de Telecinco'. En el programa de esta mañana, ha perdido los papeles después de que Sonsoles Ónega le informara en directo de que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos había sido aprobada con 172 votos a favor y 2 en contra.

Los colaboradores en plató han aplaudido y celebrado la noticia que, no obstante, caía sobre como un jarro de agua fría sobre la franquista: "Están aplaudiendo el fin de la democracia". Ha sido entonces cuando Alberto Sotillos ha rebatido las palabras de Gutiérrez y le ha lanzado una pregunta: "¿Por qué no lo deja ya?". "¿Quién sube la audiencia cuándo salgo? ¿Por qué me entrevistan ustedes?", ha replicado ella.

Después de sacar pecho por las entrevistas que le han realizado medios internacionales, la seguidora del dictador ha entrado en cólera en directo una vez más y ha abandonado la conexión mientras se quitaba el micrófono, no sin antes insultar a Sotillos: "Yo con ese imbécil no hablo".

"¡Oye! Por favor no le voy a consentir que llame imbécil a un colaborador de este plató", ha señalado Sonsoles Ónega visiblemente enfadada con la invitada. "Conocimos a Pilar Gutierrez levantándose del sillón donde la entrevistábamos y justo hoy, cuando se aprueba el procedimiento para exhumar a Franco, nos hace lo mismo", ha añadido la presentadora mientras la franquista salía de plano.