Gerard Piqué abrirá un restaurante con vistas al mar y a la ciudad. Según publica 'Expansión' el defensa del Barça se ha asociado con uno de los restauradores de la ciudad, Tomás Tarruella, para abrir un establecimiento cerca de la Barceloneta. Estará ubicado entre el Hotel W y la sede de la firma de moda Desigual, en un edificio de oficinas bautizado con el nombre de Ocean que tiene siete plantas y una azotea.

El restaurante en el que ha invertido Piqué se llamará Blue Spot y estará ubicado en esta azotea, que tiene 650 metros cuadrados y vistas panorámicas hacia la playa y el mar, por un lado, y hacia el nuevo puerto deportivo Marina Vela por otro. Desde el futuro local también se divisa el Port Vell y la ciudad de Barcelona.

Según 'Expansión', Gerard Piqué, que el pasado 2 de febrero celebró su 31º cumpleaños, es solo uno de los socios financieros del restaurante, que será explotado por la cadena En Compañía de Lobos, propiedad del socio y cofundador de Grupo Tragaluz Tomás Tarruella.

El edificio donde estará ublicado el restaurante es propiedad del dueño de Desigual, Thomas Meyer, que en un principio lo construyó para ampliar la sede central de esta firma de moda, pero que finalmente se sacó al mercado en régimen de alquiler. En la planta baja hay otro restaurante, con el nombre de Maná 75º.

Gerard Piqué también tiene otros nuevos proyectos en mente. Desde hace unos meses realiza entrevistas a algunos deportistas de primer nivel desde su colaboración con 'The Players Tribune'. Y también se ha informado que él y el jugador del Real Madrid Sergio Ramos serán socios en una red social que bajo el nombre de Powers to the Players, quiere dar protagonismo a los deportistas para ofrecer información veraz y de primera mano de su mundo.