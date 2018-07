Pol Granch da la sorpresa y se convierte en el ganador de 'Factor X'

Pol Granch se ha convertido en el vencedor de la tercera edición de ‘Factor X’ en España, la primera en Telecinco. El cantante ha logrado imponerse a su compañera Elena Farga, quien se postuló como favorita desde las audiciones. Sin embargo, el joven, perteneciente al grupo de la mentora Laura Pausini, ha logrado ganar el contrato discográfico con Sony Music.

Su camino a la victoria no fue fácil, ya que Risto Mejide no dudó en darle su opinión tras su primera actuación: "Quiero que me gustes más de lo que me gustas. Ahora te atreves más, pero transmites mucha angustia e inseguridad en el escenario". En último lugar, los finalistas volvieron a interpretar los temas que cantaron en las audiciones, mostrando así sus avances.

Por su parte, Risto también tuvo palabras para la que se quedó a las puertas del triunfo, Elena Farga, a la que defendió de las críticas por ser catalogada como favorita desde un principio: “Ella no se merece vuestro castigo”, dijo el publicista. Además, lanzó un dardo a Xavi Martínez por “votar por interés” en la semifinal y dejar fuera a Poupie, otra cantante de su equipo.

La gala contó, además, con las actuaciones de Ruth Lorenzo, quien ya participó en un ‘Factor X’, el de Reino Unido en 2008. Además, el programa ha recibido la visita internacional de James Arthur, ganador del concurso británico en 2012. Laura Pausini, jurado del talent de Telecinco, también cantó un tema en directo, ‘Nuevo’, el segundo single de su último disco, ‘Hazte sentir’.