Polémica por los comentarios de Juncal Rivero en 'Viva la vida' acerca de las modelos 'curvy'

Juncal Rivero, una de las caras más reconocibles de ‘Noche de fiesta’, reapareció el pasado sábado en ‘Viva la vida’, generando un gran revuelo en redes por sus comentarios acerca de los avances en los certámenes de belleza y las modelos ‘curvy’, llegando a ser tildada de “gordófoba”.

Todo comenzó cuando Toñi Moreno le preguntaba acerca de la decisión de suprimir el desfile en bañador del certamen de Miss América, a lo que la modelo y presentadora se mostraba en contra: “A mí me parece que es un atraso. Me parece más machista que lo contrario, si las mujeres estamos queriendo siempre salir en mini falda y que un señor no nos mire mal, ¿por qué no podemos salir en bañador?", se preguntaba.

“Lo que no entiendo es por qué no se puede salir en bañador en un certamen de belleza, donde lo que estás valorando… Un certamen de belleza es un certamen donde se valora la estética”, afirmó Juncal, que formará parte de la organización del certamen de Miss España en 2019.

Sin embargo, lo mejor estaba por llegar, cuando Juncal se metía en otro jardín al hablar de las modelos “curvy”. “Esta chica tiene un problema de sobrepeso”, afirmó al ver la imagen de la modelo Nadya Bulson. “Esto tampoco es sano, igual que siempre hablan de la anorexia, el mayor problema que hay hoy en día en este país no es la anorexia, es la obesidad”, aseguró, provocando una oleada de comentarios en Twitter.