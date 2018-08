Polémica en Twitter a costa de "Tu cara me suena"

Una reflexión del actor y director Sergio Peris Mencheta ha provocado una respuesta de Tinet Rubira, productor de ‘Tu cara me suena’, que ha salido a dar la cara por su programa, que prepara su séptima edición en Antena 3, después de que se iniciara un debate en la red sobre la situación de los intérpretes en España.

Peris Mencheta escribía en su cuenta de Twitter: "Si lo petas como actriz/actor creador/a en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania… Te dan la oportunidad de tu vida para seguir petándolo en cine, en una serie, el protagonista de tu vida en teatro, te proponen dirigir y hasta producir. En España si lo petas mucho te llaman para ‘Tu cara me suena’", lo que daba pie a varias respuestas.

Una de ellas fue la del actor Secun de la Rosa, que escribía irónico: “Si decides no hacer Tu cara ya ni cuento”. Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención fue la del productor del programa, Tinet Rubira, que salió en su defensa.

“Una cosa no está reñida con la otra. ‘Tu cara…’ es un programa muy digno donde demostrar tus habilidades de showman o showoman. Te recuerdo que hace años los actores no querían hacer series de TV... y mira ahora”, escribió Rubira, a lo que el actor aclaró que no se trataba de una crítica, “ni para el programa, ni para los artistas que allí se lo pasan de puta madre. Es un hecho que nos diferencia. En ningún momento he entrado a valorar que sea bueno o malo”.