El polémico acento andaluz de 'La peste'

Apenas diez días después de su estreno, ‘La Peste’ ya ha incendiado las redes sociales. La gran apuesta española de Movistar+, una serie con un presupuesto millonario, se ha puesto en el foco de los comentarios no por su trama o por sus protagonistas, sino por lo que se oye. Y es que algunos tuiteros han criticado que en una serie de corte histórico, ambientada en la Sevilla del siglo XVI, los actores empleen un acento andaluz que decían no entender. Hasta la presidenta de la Junta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha mediado en el asunto, defendiendo la lógica de que una producción ambientada en la región utilice el habla de allí.

Las críticas a la serie no tardaron en surgir, y casi todas en la misma línea, el acento de los actores. Entre los intérpretes destacan Paco León, Paco Tous o Antonio Dechent, los tres andaluces (de Sevilla y Cádiz), pero también Pablo Molinero, de Castellón, o Patricia López Arnáiz, de Vitoria. Los usuarios de redes sociales ponían en duda la escasa capacidad de vocalización y la dicción del elenco, pero la mayoría achacaba su escasa comprensión de las escenas o la dificultad para seguir los diálogos al acento de los intérpretes, menos neutro de lo habitual, y reclamaban con más o menos ironía la necesidad de emitir la serie con subtítulos. “Gran producción y vista con subtítulos para sordos se entiende…si no, ni una miajica...”; “comunicar es inclusivo y no excluyente, y me cuesta”, “es la primera serie española que se debe ver con subtítulos en castellano”.

Pués me he terminado los seis capítulos de #lapeste Muy bien. Gran producción y vista con subtítulos para sordos se entiende.. sino ni una miajica... y no. No es porque hablen con acento andaluz. Es que no vocalizan. — Amalia Blanco (@AmaliaBlanco2) 14 de enero de 2018

Pués me he terminado los seis capítulos de #lapeste Muy bien. Gran producción y vista con subtítulos para sordos se entiende.. sino ni una miajica... y no. No es porque hablen con acento andaluz. Es que no vocalizan. — Amalia Blanco (@AmaliaBlanco2) 14 de enero de 2018

#LaPeste es la primera serie española que se debe ver con subtítulos en castellano — David Murillo (@Dromedari0) 16 de enero de 2018

Vistos los dos primeros capítulos #LaPeste de Movistar he de decir que tanto la ambientación como la trama mola mucho, pero como siempre los actores españoles les cuesta vocalizar, es algo que jamás he entendido, tenemos un doblaje brutal en España y los actores hablan fatal... — Hijo de Mílikir (@Emilio_Aragorn) 15 de enero de 2018

Los espectadores andaluces aprovecharon la ocasión rápidamente para defender su acento, recordando que con otras series de habla hispana, como “Narcos”, nadie protestó por el acento del protagonista, un brasileño interpretando a un colombiano. Otros iban más allá y vinculaban la crítica a la tradicional burla al habla andaluza, recordando que según los filólogos, es una forma de habla español culta, vanguardista y de gran influencia en otras zonas de habla hispana, como Sudamérica.

Son increíbles los fallos de la serie #LaPeste.



Además del acento sevillano en una serie rodada y basada en Sevilla, con actores Sevillanos, no se comen ningún bocadillo de calamares. — kanouted10s (@kanouted10S) 15 de enero de 2018

Malditos sevillanos que no vocalizan y no entiendo nada en #LaPeste .... pero que bien entendias hijueputa malparido gonorrea en Narcos y te llevaste 1 mes hablando colombiano como un subnormal. — Juanfran (@juanfran_007) 15 de enero de 2018

“Si ‘La Peste’ está ambientada en Andalucía, lo lógico es que se hable con acento de aquí. Ya está bien de estereotipos, tópicos y prejuicios”, afirmó la presidenta autonómica Susana Díaz, cuestionada en alguna ocasión por su forma de hablar y quien aseguró sentirse “muy orgullosa de nuestro acento andaluz”, el mismo de Lorca, Machado, María Zambrano o, más recientemente Antonio Banderas y Estrella Morente, zanjó.

Estoy muy orgullosa de nuestro acento andaluz. El de Lorca, Machado, María Zambrano... O de Antonio Banderas o Estrella Morente. Si @LaPesteSerie está ambientada en #Andalucía, lo lógico es que se hable con acento de aquí. Ya está bien de estereotipos, tópicos y prejuicios. https://t.co/UZPeXVnZWe — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 20 de enero de 2018

En la misma línea, el humorista Manu Sánchez, andaluz también, reivindicó que en esta ocasión, los andaluces tienen un protagonismo inusual en otras series, donde han aparecido siempre en papeles subordinados y, con frecuencia, estereotipados: la asistenta, el camarero, el portero… y siempre, el gracioso. “A los iluminati que se quejan de que se hable sevillano en la Sevilla de #LaPeste recordarles que a la Juani, Gazpacho, Tico y todas las veces que el centralismo nos humilló sí los entendían sin problemas. La revolución ha llegado. El Sur se está levantando. Andalucía está aquí”. Un comentario replicado en sus redes sociales por Paco León, el único participante en la serie que se ha pronunciado, aunque sea de forma indirecta, sobre el asunto.

Estoy muy orgullosa de nuestro acento andaluz. El de Lorca, Machado, María Zambrano... O de Antonio Banderas o Estrella Morente. Si @LaPesteSerie está ambientada en #Andalucía, lo lógico es que se hable con acento de aquí. Ya está bien de estereotipos, tópicos y prejuicios. https://t.co/UZPeXVnZWe — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 20 de enero de 2018

Expertos en locución y doblaje rechazan las críticas, y justifican que se haya querido recurrir a un acento menos neutro para contribuir a la ambientación de un serie, un recurso artístico que contribuye a la naturalidad de la historia. Conceden que cuando se quiere exportar una producción se adapte y neutraliza el acento para que llegue al gran público. “Si estás viendo una serie sobre Harlem, posiblemente no comprendas muchas palabras de la jerga, de ahí que se adapte para que se entienda”, explican, haciendo hincapié en que aún así “muchos optan por la versión original para captar precisamente esos matices”.

Algunos de los profesionales, e incluso críticos, apuntan a que tal vez la diferencia respecto a otras series esté más bien en la forma de grabar el sonido, incidiendo en la tendencia del cine español a grabar con sonido directo. En la mayoría de las producciones de Holywood, los actores se doblan a sí mismos posteriormente, “así que no podemos pretender que se oiga igual”.