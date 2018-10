Polémicos comentarios de Juanma Castaño: "Los futbolistas no pueden cuidar de sus hijos por las noches"

Juanma Castaño ha desatado una nueva polémica. El periodista deportivo aprovechó el espacio que presenta en la Cadena COPE para dar su opinión sobre los futbolistas y el tiempo que deben dedicar a cuidar de sus hijos, lo que levantó críticas de los oyentes en redes sociales.

‘El Partidazo’ hizo un repaso al partido de Champions entre el Tottenham y el FC Barcelona y uno de los puntos que señalaron fue el bajo rendimiento del delantero inglés Harry Kane. Guillem Balagué comentó la posible causa: “Estuve hablando el otro día con él y me decía 'si es que no he dormido, no me he ido de vacaciones he estado 20 días en casa encerrado’”, afirmó sobre el futbolista, que tuvo una hija el pasado mes de agosto.

“Es que lo de los hijos los futbolistas tienen que gestionarlo de otra forma. Lo digo totalmente en serio", comentó entonces Juanma Castaño. “¿Y qué van a hacer?”, preguntaba perplejo un tertuliano, a lo que él respondía: “Los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de los hijos".

Ante las críticas de sus propios compañeros de mesa, el presentador se defendía: "No, no. No seáis demagogos. El futbolista vive de su descanso también, si tú le alteras el descanso al futbolista…”. “Conozco a futbolistas que me han dicho que el peor momento de su carrera profesional ha sido muchas veces cuando sus hijos han sido pequeños y han tenido que levantarse a cuidar de los niños”, añadía.

Cuando compañeros intentaron hacerle entrar en razón asegurando que los futbolistas también salen de fiesta, Castañó aseguró: "eso es distinto, eso forma parte del descanso emocional". Pese a que las críticas en redes se veían venir, el periodista se mantuvo firme y no cambio de parecer.