El PP provoca un brutal enfrentamiento con Rosa María Mateo, que aclara la salida de Cárdenas de TVE

Rosa María Mateo se ha convertido en una de las protagonistas de este martes debido a su comparecencia en la comisión mixta del control parlamentario de RTVE. La administradora única provisional, que se ha defendido de los continuos ataques del PP y se ha enfrentado a uno de sus diputados, ha aclarado además la salida de Javier Cárdenas de la Corporación.

Las explicaciones de Mateo sobre la cancelación de 'Hora punta' han llegado después de que la senadora del PP, Susana Camarero, mostrara su preocupación sobre este asunto: "Nos preguntamos qué razones tenía usted para tomar esta decisión tan drástica y cruel cuando pensamos en los 80 profesionales que mandó a la calle".

“Si el cierre fulminante del programa llama la atención, más tremendas son las informaciones conocidas posteriormente. La productora del programa ha hecho pública una reunión mantenida entre su representante legal junto a miembros de su equipo directivo del más alto nivel, del que se desprenden amenazas, coacciones y chantajes absolutamente intolerables”, ha continuado Camarero.

La senadora popular ha asegurado además que en esa reunión, miembros del equipo de Mateo utilizaron unos comentarios realizados por Cárdenas en Europa FM para "amenazarle" con frases como "no se pueden decir estas cosas del PSOE" o "ateneos a las consecuencias". "¿Va a cobrar el señor Cárdenas las deudas pendientes a pesar de sus comentarios?", le ha preguntado a Mateo.

ROSA MARÍA MATEO: "ME PREGUNTO QUÉ INTERÉS TIENEN USTEDES EN EL PROGRAMA DE CÁRDENAS"

La administradora, por su parte, ha respondido de manera clara a la indignación del PP por la cancelación del programa: "Me pregunto qué interés tienen ustedes en el 'Hora Punta' del señor Cárdenas, porque es curioso". "No he asistido a esa reunión, no le puedo decir lo que se ha hablado porque está bajo secreto profesional", ha añadido durante su turno de réplica.

A pesar de estas explicaciones, Camarero insistía en que Mateo diera una respuesta a su pregunta, a lo que ella ha exclamado: "¿Pero qué le voy a contestar si no lo sé? ¿Qué quiere que le diga? ¡Máteme, por favor! La liquidación final del programa diario de 'Hora punta' está pendiente del resultado de la auditoría que se está realizando por nuestra parte para determinar cuál ha sido el coste de la producción, y cuando se determine, se le pagará".

Además, Mateo ha aprovechado para aclarar el motivo por el que el programa fue cancelado a pesar de haber sido aprobado por el Consejo de Administración: "Estaba aprobado tres meses antes de que se marchara el presidente anterior, que no lo firmó. Si no lo firmó el presidente anterior, no sé por qué lo tendría que firmar yo".

LA ADMINISTRADORA LLAMA "MISERABLE" A UN PORTAVOZ DEL PP POR SUS ATAQUES



Otro de los momentos tenso de la comparecencia ha llegado cuando Mateo ha llamado "mezquino y miserable" a Ramón Moreno, portavoz del PP, despues de que éste haya mencionado a su hijo para criticar que trabajara como traductor de RTVE. "Ha sacado a mi hijo a relucir", se ha quejado la administradora después de que Moreno se sintiera ofendido por sus palabras.

Por otro lado, Mateo ha pedido al PP que deje de lanzar "toda su artillería contra la televisión pública". "Es también su televisión, es la televisión de todos y para todos, y quiero pedir a los españoles que vuelvan a confiar en la televisión publica", ha añadido.

MATEO: "LAS AUDIENCIAS NO ME PREOCUPAN, MI PREOCUPACIÓN ES HACER UNA TELEVISIÓN DE CALIDAD"

Recuperar unos informativos "veraces e independientes" y dotar a las parrillas de contenidos de servicio público, sin dejar a un lado el entretenimiento, son algunos de los objetivos de Mateo. Todo esto, según ha declarado, contando con los profesionales de la casa y con un presupuesto austero.

De esta forma, ha subrayado la necesidad de “dotar las parrillas de nuestras antenas con contenidos de servicio público que favorezcan el desarrollo educativo y cultural de los españoles sin renunciar al entretenimiento. Porque cultura y educación no equivalen a aburrimiento”.

Con los objetivos sobre la mesa, Rosa María Mateo ha reconocido que su mayor preocupación no reside en los índices de audiencia. "Aún siendo importantes, no me preocupan demasiado. Mi máxima preocupación es hacer una televisión pública de calidad”, ha asegurado la administradora.