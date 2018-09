Primer bajón en 'OT 2018': Carlos Right se derrumba por considerarse el suplente

Con menos de una semana transcurrida de concurso, un alumno de la Academia de ‘OT 2018’ ya se ha derrumbado por completo. Carlos Right se ha abierto ante las cámaras y ha mostrado su preocupación a sus compañeras Alba y África, que le han consolado ante este bajón anímico.

"No me quito de la cabeza eso de que haya sido el suplente", comentó el concursante entre lágrimas. Hay que recordar que Carlos entró a participar en la gala 0 después de que, por primera vez en la historia del talent, un participante rechazara su puesto a última hora. Ya en la gala 0, el joven también quedó en la cuerda floja, y fue la audiencia quien decidió que fuese él y no Rodrigo y Luis quien entrase a la Academia.

"Se han ido dos que no eran suplentes de nadie porque te has quedado tú, ¿te estás dando cuenta de eso, Carlos? ¿Que si no tú no estarías aquí?", intentó animarle Alba, que continuó intentando animar a su compañero.

“Cariño, pasaste el casting igual de todos, hiciste las fases igual que todos los que estamos aquí. Has pasado exactamente por lo mismo. (…) ¿Por qué ibas a ser el suplente?”, preguntaba la joven. La conversación terminó rápidamente con un abrazo entre los tres y una sonrisa de Carlos.