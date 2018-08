Prisión para el 'hacker' que filtró fotos de Jennifer Lawrece desnuda

Cuatro años después de que se filtrara un desnudo de la actriz Jenifer Lawrence en chats, foros y medios de todo el mundo y con él el de otras artistas como Kate Upton, Kirsten Dunst, Avril Lavigne, Amber Heard... ha llegado la sentencia para el último de los cuatro piratas informáticos víctimas de una filtración en la que la policía identíficó a unas 600 víctimas. George Garofano, de 26 años y que confesó su delito el pasado abril, ha sido condenado a ocho meses de prisión y a tres años de libertad provisional bajo vigilancia por un juez de Connecticut.

Garofano está acusado de piratear más de 240 cuentas de iCloud, el sistema de almacenamiento virtual de Apple, la nube en la que se guardan vídeos e imágenes. Gracias a ello logró fotografías e información privada de las estrellas, con las que se hizo pasar por un técnico de Apple para solicitar usuario y contraseñas y así lograr su acceso.

Otros dos ciberdelincuentes fueron condenados a entre 9 y 18 meses de cárcel y Ryan Collins, de 36 años, condenado a año y medio de cárcel.

Vendió las fotos

El diario 'The Guardian', que ha tenido acceso a la sentencia, explica que la "ofensa cometida por Garofano fue muy seria". "Pirateó de forma ilegal cuentas de Internet de las víctimas, invadió su privacidad y robó información personal ... y no lo hizo solo en una ocasión, sino en 240 a lo largo de 18 meses. La sentencia asegura que "no solo se guardó para sí mismo las fotografías que robaba, sino que las habría vendido a terceros para lograr unos ingresos extra". tras los hechos, la actriz Jenifer Lawrence contó meses después que sintió que la violaba "todo el planeta en grupo" y le supuso algo "imposible de digerir".