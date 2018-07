Una profesora de inglés explota ante la 'estafa' de los profesores nativos

'La Fisher' solía hablar de los profesores nativos de inglés con un poco de sorna y algo de cabreo, pero en esta ocasión ha dicho basta. Esta usuaria de Twitter ha explotado ante la injusticia de que su trabajo y formación sea menos valorado porque la gente prefiere profesores nativos, aunque no tengan nada de profesores.

La mayoría de vosotros sabe que soy profesora de inglés. Llevo enseñándolo desde los 15 años. Casi la mitad de mi vida. Lo hablo perfectamente desde muy pequeña y siempre he tenido mano para la enseñanza. — La Fisher (@ElleIncendio) 26 de julio de 2018

Asegura que ha dedicado "mucho tiempo, energía y dinero" a mejorar su profesión. Y se le da "jodidamente bien". Estudió filología inglesa y un máster de profesorado. Sin embargo, lleva varios años de pluriempleo que le cuesta "salud mental y física". Ahora, se encuentra buscando trabajo para salir de esos "contratos de mierda", y la realidad es tan dura que ha querido denunciarla públicamente. Estos días, tenía una entrevista:

En principio, ellos quieren nativos, pero dado que mi jefa les ha dicho que no tengo acento y que estoy más formada que los nativos que puedan venir a dar clases en España, acceden a hacerme una entrevista. — La Fisher (@ElleIncendio) 26 de julio de 2018

Pero la academia canceló la entrevista a última hora. "Ellos venden nativos y eso es lo que quieren. La formación es secundaria". Pero la culpa es de quien busca este tipo de servicio.

Llevo todos estos años viendo como gente sin formación y sin voluntad de formarse me pasan por encima y consiguen los puestos de trabajo para los que llevo toda la vida formándome. Y la culpa no la tienen ellos. La tenéis vosotros. — La Fisher (@ElleIncendio) 26 de julio de 2018

"Tener un profesor nativo no va a hacer que ni tú ni tu hijo aprendáis mejor inglés. Ni siquiera que pilléis mejor acento, a no ser que tengáis el oído de Aretha Franklin", asegura, en un intento de demostrar que no se aprende más con alguien que habla el idioma por su lugar de nacimiento, porque muchas veces ni siquiera conocen bien su idioma. ¿O un español conoce su idioma a la perfección sin estudiar?

Por regla general, un angloparlante tiene un conocimiento intrínseco de su propia lengua que roza lo ridículo. He estado en clases del máster de lingüística en el Trinity College donde los nativos no distinguían un sujeto de un predicado. Ni siquiera es una exageración. — La Fisher (@ElleIncendio) 26 de julio de 2018

La gramática está denostada en el imaginario popular por la falta de efectividad, dice. "Pero para enseñar un idioma tienes que conocer la gramática, aunque luego decidas enseñarla de forma implícita".

Por eso, se dirige a los usuarios y da varias claves:

Si en tu empresa quieres que tus empleados aprendan inglés rápido y bien y que se luzcan en reuniones con clientes y contratas a un nativo sin formación específica, tus empleados van a hablar igual más rápido que antes, pero no mejor. — La Fisher (@ElleIncendio) 26 de julio de 2018

Si en una academia para prepararse exámenes de Cambridge te ofrecen profesorado nativo, ten en cuenta que un nativo sin formación específica no es capaz de aprobar un advanced. No digamos ya un proficiency. — La Fisher (@ElleIncendio) 26 de julio de 2018

Con estas decisiones, estás acabando con el profesorado español, con mucha formación.

Cada vez que exiges profesorado nativo y te dejas llevar por el esnobismo, estás condenando a profesores españoles mejor formados y mejores profesionales a la precariedad y al paro. Y ni siquiera por los resultados que deseas. — La Fisher (@ElleIncendio) 26 de julio de 2018

En definitiva...