La pulla de Brays Efe a Pelayo Díaz por la exclusiva de su boda: "A mí no me han requisado el móvil"

La boda de Pelayo Díaz y su novio Andy McDougall prometía ser un gran evento que reuniría a varias ‘celebrities’, aunque quizá muchos no se esperaban uno de los requisitos. Los invitados a la boda tuvieron que entregar sus móviles antes de entrar para proteger la exclusiva que el estilista ha cerrado con una publicación.

Brays Efe, sin pelos en la lengua, no pasó por alto este detalle y lo comentó en redes: “¿Os acordáis de cuando Pelayo subió fotos de la boda de Alaska y Mario, que tenían una exclusiva con MTV y la lió mazo?”, recordó en la sección de ‘Stories’ de su perfil de Instagram.

“Pues ahora estáis todas con la camarita apagada, que no paráis de compartír “Stories” en vuestra vida, pero ahora bien calladitas que estáis”, afirmó con sorna el actor de ‘Paquita Salas’. Una de las asistentes, la influencer Dulceida, sí comentó de manera breve este hecho, cuando enseñó el look de ella y su novia a sus seguidores y se lamentó de no poder grabar nada más.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Brays subió unas fotos a su perfil de Instagram haciendo un guiño a la boda, pese a no estar invitado. Efe utilizó el hashtag de la pareja, “#Pelandy”, para titular unas imágenes en la puerta de una iglesia. “A mí no me han requisado el móvil”, comentaba de forma irónica en una de las publicaciones.