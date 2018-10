Quién es quién en '+ De 100 mentiras', el nuevo thriller adolescente de Flooxer

Tras propiciar el boom de Paquita Salas y cosechar otro tremendo éxito con Looser, Flooxer deja a un lado la comedia para meterse de lleno en el thriller adolescente con su nueva serie: + de 100 mentiras es una producción original de la plataforma de contenidos online de Atresmedia en colaboración con Lucky Road que narra el misterioso hackeo de todos los dispositivos electrónicos de los profesores y alumnos de un instituto.

Aparte de su novedoso planteamiento, la serie cuenta, además, con un reparto repleto de caras nuevas para el público. Veki Velilla es Ángela, conocida en el instituto por ser una chica popular que sólo se dedica a vivir la vida al límite: Nunca me habían dado un personaje más autodestructivo. Ha supuesto un reto para mí y he tenido una gran conexión con los compañeros, ha expresado la actriz y añade sobre su personaje: Tiene una vida difícil. Su padre la abandonó, su madre tiene una enfermedad de generativa y su hermana hace muchas veces de madre y ella hace hija impredecible y prepotente.

Y es que Lara, la hermana de Ángela, es la que carga con toda la responsabilidad familiar, cuidando de su madre y protegiendo a su hermana sin descanso. Teresa Peiroten da vida a esta responsable, madura y fría adolescente que tiene una constante necesidad de tener las cosas bajo control.

Engreído, prepotente y orgulloso. Esos son los adjetivos que cualquiera le atribuiría a Joel, interpretado por Javier Ruesga y al que todo el mundo conoce por ser el chulo del instituto: En un principio, aún no teníamos los guiones cuando empezamos a prepararlos personajes en los ensayos. Muchos de los personajes y muchos de los guiones también se crearon a raíz de lo que nosotros hubiésemos elegido para el casting de + de 100 mentiras, cuenta el actor. Ruesga se pone en la piel de un tipo seguro de sí mismo, aunque con debilidades: No deja de tener 17 años.

La mejor amiga de Lara es Irene: Perfecta, responsable e ideal. Es el perfil que todo el mundo tiene de ella, una chica con una vida maravillosa que retrata día a día en las fotos de su perfil de Instagram, uno de los más populares del instituto. Alexandra Masangkay es la actriz detrás de este personaje, que cree que no hay un día malo que no se pueda arreglar con una frase inspiradora o con mil likes en alguna de sus publicaciones.

Por último, Alan es un chico antisocial, reservado y misterioso, un joven solitario que ha llegado al instituto hace poco y que no se relaciona con los demás: es el único que no tiene redes sociales ni dispositivo móviles cuenta Jorge Motos sobre su personaje, al que no se parece demasiado: Lo único que tengo en común con Alan es la tímidez, pero la verdad es que somos muy diferentes. Por ejemplo, yo estoy enganchado al móvil y a las redes sociales todo el día, revela con humor el actor.

Qué pasaría si ahora miso cojo tu teléfono móvil y filtro todo el contenido que tenga en él?, con esta premisa Motos espera que el público se enganche a esta nueva ficción que se estrena hoy en Neox y que estará después disponible en Atresplayer.