Quincy Jones acusa a Michael Jackson de plagiar 'Billie Jean' y asegura que salió con Ivanka Trump

El legendario productor musical Quincy Jones, hombre que está detrás de muchos de los éxitos de Michael Jackson, ha asegurado en una entrevista a la revista 'Vulture' que el rey del pop plagió muchas de sus canciones, incluida la mítica 'Billie Jean'. En la reveladora conversación con la publicación en la que repasa su amplia carrera y numerosas anécdotas, esta no es la única afirmación soprendente de Jones. El productor también asegura que salió con Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la que le separan casi 50 años de edad. "Yo salí con Ivanka, ¿sabes?", dijo el productor, de 85 años, en su respuesta a una pregunta sobre el actual presidente estadounidense. Según Jones, la supuesta relación tuvo lugar hace 12 años, después de que el diseñador Tommy Hilfiger le dijese que Ivanka quería cenar con él. "Tenía las piernas más bonitas que he visto en mi vida. Pero el padre equivocado", asegura el empresario musical, que tilda a Donald Trump de "megalómano" y "narcisista" y considera que es "limitado mentalmente".

¿Michael Jackson plagió 'Billie Jean'?

Ganador de 28 premios Grammy, Jones fue el responsable de la producción del disco más vendido de la historia de la música, 'Thriller', de Michael Jackson, a quien ahora acusa de plagiar temas. En la entrevista con 'Vulture' dice: "No quiero decirlo públicamente, pero Michael robó un montón de canciones". Quincy Jones señala que hay similitudes entre 'Billie Jean' y 'State of Independence', tema de Donna Summer producido por el propio Jones que fue publicado unos meses antes.

Las similitudes entre las dos canciones no son evidentes en una primera audición, pero ambas descansan en líneas de bajo con sonidos sintéticos. "Las notas no mienten, hombre", exclama Jones en la entrevista.

El legendario productor también acusó a Michael Jackson, fallecido en el 2009, de ser "tacaño". El exmiembro de los Jackson 5 se habría negado a darle el 10% de lo recaudado por su éxito 'Do not Stop 'Til You Get Enough' a su teclista Greg Phillinganes.

The Beatles, "los peores músicos del mundo"

Conocido por haber trabajado con muchos de los artistas más populares del siglo XX, en la entrevista habla por ejemplo de su experiencia grabando con los Beatles. "Eran los peores músicos del mundo", asegura el veterano productor. "Paul (McCartney) es el peor bajista que he oído. ¿Y Ringo (Starr)? Ni hablemos de ello".

Durante toda la charla, Jones habla sin tapujos sobre distintos artistas y sobre el mundo de la música actual, pero también se aventura mucho más allá de ese ámbito al asegurar, por ejemplo, que sabe quién asesinó al presidente estadounidense John F. Kennedy.