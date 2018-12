Raf Simons deja Calvin Klein

Por lo visto no ha habido sintonía. La firma Calvin Klein había fichado a Raf Simons, el belga de 50 años que fuera diseñador de Dior, para devolverle el esplendor de sus inicios, pero la cosa no ha terminado de cuajar. La marca norteamericana, perteneciente al grupo PVH, ha anunciado a pocos días de acabar el año la salida del diseñador a 6 meses de su renovación de contrato. La salida de ha anunciado "de mutuo acuerdo", pero lo cierto es que entre el diseñador y el CEO de la empresa, Emanuel Chirico, no ha habido lo que se dice buen 'feelling'.

Según el comunicado difundido por el grupo PVH, Raf Simons y Calvin Klein "han decidido amistosamente finalizar la relación después de que Calvin Klein Inc.decidió apostar por una nueva dirección de marca que difiere de la visión creativa de Simons".

Tras dos años en la firma, las colecciones de Calvin Klein habían sufrido una gran transformación gracias a la nueva visión más conceptual del diseñador, que ha tenido el respaldo de la crítica. Tras el multimillonario contrato, el diseñador belga, un enamorado del arte, busco alianzas con el legado de la Fundación Andy Warhol para sus estampados, recreó el universo cawboy y arriesgo con más color en sus colecciones.

Formado en Amberes y calificado de "visionario", la prensa americana se mostró entusiasmada tras su fichaje en agosto de 2016. Raf Simons, que llevaba su propia firma desde 1995, pasó por Jil Sander (2005-2012) y por Dior (2012-2012). Él se hizo cargo de la dirección creativa de todas las líneas del imperio Calvin Klein; mujer, hombre, 'underwear', fragancias, jeans. Además controlaba la publicidad , el marketing, la comunicación, y elegía personalmente a quién quería protagonizando sus campañas. Sus colecciones consiguieron mezclar lo esencial de la marca, el minimalismo y el carácter americano, con detalles cosmopolitas e irónicos.

El año pasado, Simons hizo historia al ganar en los CFDA Fashin Awards, los llamados oscar de la moda, el premio al mejor diseñador del año por partida doble, como mejor diseñador de una colección masculina y femenina. Él fue también quien fichó a las Kardashian para que posaran juntas en su campaña de ropa interior. Quien fichó a Millie Bobby Brown y a Paris Jackson como embajadoras de la marca. Y quien vistió a actrices como Julianne Moore en la Gala Met.

Tras el anuncio de su salida no se ha hecho púlico quién lo sustituirá, pero ya se sabe que la firma no desfilará en la semana de la moda de Nueva York el próximo febrero.