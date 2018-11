La reacción de Alfonso Arús cuando le preguntan si presentará las Campanadas en laSexta

La Navidad está a la vuelta de la esquina y las cadenas de televisión ya se preparan para despedir el año con algunos de sus rostros más conocidos. Mientras que Antena 3 ha confirmado a Alberto Chicote como maestro de ceremonias, que un año más formará tándem con Cristina Pedroche, la segunda cadena del grupo Atresmedia aún no ha desvelado quiénes presentarán las Campanadas. En vista a los buenos resultados de 'Arusitys', no sería de extrañar que Alfonso Arús fuera el elegido, pero... ¿Qué opina él de esta posibilidad?

En la mañana de este lunes, Ricky García, colaborador del espacio matinal de laSexta, le ha preguntado directamente al presentador sobre este asunto. "Me han preguntado una cosa de Navidad que tiene que ver contigo, no sé si decírtelo aquí o después...", comenzaba diciendo. "¡Adiós! La respuesta es no, preguntes lo que preguntes la respuesta es no", contestaba Arús desatando las risas del resto de tertulianos.

Le pregunto en directo a Arús si va a dar las Campanadas en @laSextaTV y esto es lo que me contesta en @ArusityslaSexta 😂#Arusitys50 pic.twitter.com/v0zTxGuFWy — Ricky García (@rickygarciatv) 12 de noviembre de 2018

Fue entonces cuando García compartió con todos la misteriosa información: "Me han dicho, por lo menos seis o siete personas, que si Arús va a dar las Campanadas en laSexta". "¡No, no, estás loco!", reaccionaba el presentador entre carcajadas y cambiando apresuradamente de tema, sin confirmar ni desmentir si le gustaría despedir el año desde uno de los balcones de la Puerta del Sol.

El pasado año, los encargados de acompañar a los espectadores de laSexta en la última noche del año fueron Iñaki López y Cristina Pardo, presentadores muy ligados a la actualidad en laSexta. Ambos consiguieron un buen 7% de cuota de pantalla con 1.345.000 espectadores. Por el momento, se desconoce quiénes tomarán el relevo en la noche del próximo 31 de diciembre.