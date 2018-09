Las redes aprueban el piloto de 'BBYC' y se lamentan: "Es una pena que no tenga más capítulos"

‘BBYC: Bodas, bautizos y comuniones’ salió ayer del cajón de Telecinco, que decidió estrenar su episodio piloto descartado hace ya dos años. La serie llegó a eso de la medianoche y aunque tampoco consiguió un gran seguimiento ( 8,3% y 363.000), el público le dio su beneplácito en las redes sociales.

Twitter volvió a ser un hervidero de opiniones, en este caso sobre si la serie merecía su cancelación tras un único episodio grabado. Sin embargo, mayoritariamente, los espectadores valoraron positivamente la ficción de Mandarina protagonizada por Belén Cuesta y Julián López, entre otros.

“Pues a mí me ha encantado la serie #BBYC, no entiendo por qué Telecinco no va a seguir emitiendo el resto de capítulos, la verdad”, escribía una usuaria que desconocía que la serie no cuenta con más material grabado. Por su parte, otro usuario destacaba el trabajo de guion y consideraba que merecía "otra oportunidad".

Pues a mí me ha encantado la serie #BByC no entiendo porque @telecincoes no va a seguir emitiendo el resto de capítulos, la verdad — Isa ♡ (@IsaVallaMar) 12 de septiembre de 2018

En la ficción española se han modificado guiones y regrabado pilotos. A mi parecer #BByC no merecía ser cancelada sin darle otra oportunidad. No sé qué dirán los expertos, pero a mi no me ha disgustado. Valoro el trabajo hecho por @currovelazquez — Andrés Jaenes (@AndresJaenes) 12 de septiembre de 2018

Pues da pena que #BByC no siga, pintaba bien. — Dani Darias (@DaniDarias) 12 de septiembre de 2018

¿Alguien me explica cómo una serie con un repartazo como #BByC es cancelada nada más rodar el piloto? Mi no entender nada.



Eso sí, si la serie fue catalogada como una comedia... Gracia como que no hace, al menos en sus primeros minutos. — M (@casasola89) 11 de septiembre de 2018

La otra cara de la moneda la pusieron algunos comentarios, que consideraron, por el contrario, que la ficción merecía quedarse en ese piloto: "Escenas largas e inconexas y un montaje extremadamente lineal y aburrido", destacaba un comentario, mientras que otros apuntaban a que la serie "no habría tenido buenos índices de audiencia" de haber seguido adelante.

Normal que Telecinco abortase #BByC tras visualizar el piloto: chistes anticuados, escenas largas e inconexas y un montaje extremadamente lineal y aburrido. Aun así me encanta que lo emitan aunque sea de tapadillo, ojalá hiciesen lo mismo con más proyectos que estén en el cajón. — Sr. Fruits (@srfruits) 11 de septiembre de 2018