Las redes piden a 'GH VIP' que tome medidas por las faltas de respeto hacia Miriam

Las continuas faltas de respeto y provocaciones hacia Miriam Saavedra en la casa de Guadalix de la Sierra están llegando a niveles extremos. Por este motivo, las redes sociales se han unido para pedir que la organización de 'GH VIP 6' tome medidas ante el trato desagradable que le están dando la mayoría de concursantes y que sido calificado incluso de bullying.

Aunque parecía que se había producido un acercamiento entre Mónica Hoyos y Miriam, lo cierto es que la primera de ellas no está dispuesta a firmar la paz con su archienemiga. No conforme con eso, ha continuado demostrando su animadversión hacia Miriam escupiendo en su tostada, un gesto que ha dejado atónitos a los espectadores del Canal 24 Horas, que piden que se tomen medidas urgentes contra la peruana.

"¿Se está tomando la tostada no?", pregunta minutos después desde la lejanía, acompañada por Suso. Un episodio que se une a otro que ha ocurrido durante las últimas horas: el de la bayeta. Mónica decidió lanzar el trapo sucio justo al lado de Miriam, provocando su enfado. En lugar de disculparse, continuó riéndose de ella y tirándole las migas de una bandeja por encima.

Pero además, Omar le gastado una broma de muy mal gusto que tampoco ha pasado por alto para los espectadores. Utilizando el teléfono de la prueba semanal, el ex de Isa Pantoja se hizo pasar por el súper y le dijo a Miriam que su madre estaba esperándola en el confesionario. Sin dudarlo, y entre lágrimas, comenzó a correr hacia la sala para reencontrarse con su familiar.

Todos estos comportamientos han agotado la paciencia de los fans del programa, que esperan que la organización tome medidas contra los concursantes, o que al menos, les de un toque de atención.

Le recuerdo a @ghoficial que hay hasta una EMBARAZADA en la casa, para hacer de comer no se puede permitir tocarse el pelo, meterse el dedo en la nariz, y mucho menos escupir en la comida, REACCIONAD YA JODER #AsiNoGH9O #GHVIP9O pic.twitter.com/pmAAbow23c

Hola @ghoficial no creéis que deberíais parar el acoso que esta recibiendo miriam? No todo se vale, solo de ver lo que le hacen me entra ansiedad, de hecho voy a dejar de veros porque para ver como hacen sufrir a una persona paso, cuando tengais un poco de humanidad lo retomare.