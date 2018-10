Las redes recuerdan a Andrés Montes en el noveno aniversario de su muerte

Este martes, 16 de octubre, se cumplen nueve años del fallecimiento de Andrés Montes, uno de los periodistas más queridos y carismáticos de nuestro país. Por este motivo, las redes sociales se han llenado de mensajes en recuerdo del narrador en una jornada en la que, casualmente, arranca la NBA.

El perfil de Twitter de la mencionada liga en nuestro país no se ha olvidado de una fecha tan señalada y ha escrito una publicación en conmemoración de Montes: "La coincidencias no existen. Te fuiste un día como hoy en 2009. Y hoy vuelve la NBA. "Sin embargo, nosotros no podemos olvidarte. Nunca lo haremos porque... La vida puede ser maravillosa".

"La vida puede ser maravillosa" era una de las frases más características del periodista, que popularizó otras expresiones como "tiki taka", "ra-ta-ta-ta-ta" o "jugón" durante sus retransmisiones de partidos de fútbol y baloncesto.

Andrés Montes pasó a formar parte del equipo de laSexta en 2006, año en el que nació la cadena. Allí pasó su última etapa profesional, comentado el Mundial de Baloncesto 2006 y el Eurobasket de 2007, así como los partidos de La Liga y de la selección española de Baloncesto. Fue durante la retransmisión de la final del Eurobasket 2009, año de su fallecimiento, cuando anunció su marcha del canal verde.

"¡Bienvenidos al club!" Bienvenidos al curso baloncestístico 18/19.

Justo hoy, 9 años después de la marcha del gran elegido. Eterno Andrés Montés. #dormiresdecobardes pic.twitter.com/g56EVxJJKN — NBA en Movistar+ (@MovistarNBA) 16 de octubre de 2018

¡Porque la vida puede ser maravillosa! Nuestro recuerdo para Andrés Montes 9 años después de su fallecimiento. ¡Eterno! #JUGONES. pic.twitter.com/DsaBWResMj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 16 de octubre de 2018

Hoy se cumplen 9 años sin Andrés Montes. Para mí, el mejor narrador que he escuchado nunca. Una persona que es capaz de hacer entretenido el peor partido de una liga es sencillamente porque tiene mucho talento. Él ya no está pero sus frases, motes y dichos son y serán eternos. — Ibai (@LVPibai) 16 de octubre de 2018