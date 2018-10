La reflexión de Jordi Évole: "Lo grave es que VOX llene estadios, no una canción de Mecano"

'El Hormiguero' recibió anoche en su plató a Jordi Évole, que este domingo regresa a laSexta con nuevas entregas de 'Salvados'. Durante su visita, el presentador charló con Pablo Motos y reflexionó sobre la situación actual en la que se encuentra España, lamentando el auge de VOX y de la ultraderecha. A su juicio, no se está prestando la suficiente atención a este asunto porque se centran los debates en temas más anecdóticos.

"No estamos poniendo el foco en lo importante. Somos capaces de pasarnos una semana hablando de si en un programa se tiene que decir 'mariconez' o no, pero creo que ese no es el problema de la homofobia. Es mucho más grave que haya un partido que llena Vistalegre, donde se habla explícitamente de homofobia, de machismo, de ir contra el aborto. Cosas que parecían superadas", comentó Évole en referencia a la polémica de 'OT 2018'.

El periodista, que aseguró que le parece "muy bien" que gente joven se plantee la utilización del término al que tantas vueltas se le ha dado durante la última semana, alertó del peso que está ganado VOX: "Para mí es mucho más grave eso que coger una canción de Mecano y someterla a un análisis por encima y por abajo. Está bien que abramos ese debate y nos fijemos en los detalles, pero creo que lo importante lo estamos dejando pasar".

"Lo importante es que hay gente homófoba que parece sacada de los años 40, pero es gente dispuesta a votar a un partido fascista que habla de xenofobia con total impunidad. Nos entretenemos con lo anecdótico, con la mariconez de Mecano", añadió Évole en el espacio de Antena 3.