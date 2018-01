Las reglas para cantar (y quizá ganar) en Eurovisión

El éxito 'OT' ha generado un gran negocio de 'merchandising' al que se apuntan firmas tan ajenas al fenómeno como es la web Superbritánico.

Esta original página, dedicada a promocionar y vender productos 'british', ha creado una línea 'OT', que denomina 'Operation Triumph': todos los 'gadgets' que ofrece del popular 'talent show' musical son en inglés. Y ahora ha incluido un divertido vídeo de animación en el que se explican las reglas para participar en el veterano Festival de Eurovisión. En inglés, 'of course'.

🔴INFORMACIÓN DE UTILIDAD: Bienvenidos fans de @OT_Oficial al mundo del #Eurodrama. Antes de que preguntéis que si pueden ir todos de coristas o que si pueden cantar el Camina original... os dejamos las cosas imposibles de Eurovisión... ¡gracias @Superbritanico! #OTDirecto27E pic.twitter.com/IQCjz9SzCa — eurovision_rtve (@eurovision_tve) 27 de enero de 2018

En resumen (y en castellano): los participantes no pueden tocar instrumentos en directo (todos la musica es grabada), las canciones no pueden durar más de tres minutos, el número máximo de intérpretes en el escenario es de seis, no se puede actuar con niños y animales, las canciones no pueden incluir temáticas relacionadas con la violencia, política o religión, y los telespectadores españoles no pueden votar al 'triunfito' que represente a TVE. De hecho, ningún país puede votar a su propio representante.

Además, apunta que Robert Loyal (léase Roberto Leal) solo podría presentar Eurovisión si TVE gane en Lisboa y le toca acoger la edición del 2019.

El vídeo, que retuiteó la propia TVE este fin de semana, ya ha logrado una gran difusión en las redes.