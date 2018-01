Ricky Martin: "Mis hijos me han preguntado por qué tienen dos papás"

Después de celebrar una boda secreta con su pareja, el artista plástico Jwan Josef, tras dos años de relación, Ricky Martin ha desvelado: "Mis hijos me han preguntado por qué tienen dos papás".

Según unas declaraciones para la revista Out, el cantante y su marido, ya le han explicado a sus mellizos, de nueve años, el por qué tienen dos papás: "Mis hijos me preguntan sobre tener dos padres y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad".

"No hay nada malo"

Además, la estrella de La mordidita, considera que la forma de normalizar este tipo de familias, es mostrarse al mundo con naturalidad y no ocultarlo, porque así es como las personas más conservadoras empezarán a verlo como algo normal.

"Mucha gente me dice: 'Tus hijos salen en la portada de las revistas', y yo sólo les digo sí, porque quiero normalizar esto". En numerosas ocasiones el intérprete ha posado por las alfombras rojas con sus mellizos, ya que no tiene ningún tipo de reparo de salir con Matteo y Valentino en las redes sociales. Para terminar, admite que su misión es que la gente mire a su familia y piense: "No hay nada malo al respecto", concluye.



Hace unos días el flamante matrimonio mostró su nueva casa en Beverly Hills a Architectural Digest, una revista especializada en arquitectura en un reportaje en el que aparecieron la pareja y los mellizos. Y es que el puertorriqueño se ha instalado en Los Ángeles, donde puede pasar más tiempo con su familia.