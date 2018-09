Robbie Williams y Ayda Field, padres por tercera vez

Robbie Williams y su mujer Ayda Field han sido padres por tercera vez. La propia actriz ha anunciado que habían mantenido en secreto su futura paternidad, ya que esta ha sido fruto de un proceso complicado. "Esta pequeña, que es biológicamente nuestra, fue llevada por una increíble madre sustituta".

La pareja decidió tener a Colette Josephine Williams por medio de gestación subrogada, tal y como ha relatado Field en su cuenta de Instagram, donde también ha presentado al nuevo miembro de su "equipo de cinco" y pide respeto para la pequeña Colette así como para sus otros dos hijos, Teddy de cinco años y Charlie de tres.

La pareja contrajo matrimonio en agosto del 2010 en una ceremonia íntima celebrada en Los Ángeles. "Yo pensaba que no iba a tener hijos y que no me iba a casar. Pero luego conocí a alguien que era increíble y me enamoré por completo de ella. Desde entonces, todos mis pensamientos y sentimientos cambiaron", confesó hace años durante una entrevista a la BBC Radio 4.