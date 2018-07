Robin Wright rompe su silencio sobre Kevin Spacey

Ya hace once meses desde que el intérprete Anthony Rapp ('Star Trek: Discovery') confesó que fue acosado por Kevin Spacey y desde que el exactor de 'House of cards' se disculpó. Desde entonces, ocho miembros del equipo de rodaje de la serie de Netflix denunciaron que el intérprete que encarnaba a Frank Underwood había abusado de ellos. Robin Wright, actual protagonista en solitario del drama político, ha roto su silencio al respecto de los abusos sexuales de los que se ha acusado a Spacey y por los que ha sido despedido de la ficción, en una entrevista en 'Today', programa de la cadena estadounidense NBC.

Wright ha revelado que la noticia de los presuntos abusos sexuales cayó como un jarro de agua fría en el equipo de rodaje: "Todos estábamos sorprendidos y, por supuesto, en última instancia, deprimidos". "Es una cuestión de poder. Cuando dominas a alguien, esa persona se vuelve vulnerable. Lo que ocurrió el año pasado ha encendido una luz que nos permite empezar un nuevo debate", ha añadido.

"No le conocía de verdad"

La protagonista de 'House of cards' ha asegurado que nunca sospechó que el intérprete estadounidense pudiera haber abusado sexualmente de otras personas, ya que solo mantenía una relación profesional con él: "No le conocía de verdad. No conocí a la persona, pero sí al increíble artesano que es. Realmente éramos compañeros de trabajo. Nunca socializamos fuera de él". "Kevin y yo nos conocimos entre 'acción' y 'corten' y nos reíamos entre escenas", ha reconocido.

Wright ha admitido que el actor estadounidense siempre fue "respetuoso y profesional" con ella: "Nunca fue irrespetuoso conmigo. Esa es mi experiencia personal. Es lo único que siento que tengo el derecho de decir".

La actriz estadounidense evita posicionarse, aunque admite que, cuando se conocieron los abusos, creyó oportuno alejarse de Spacey: "No sé cómo abordar este tema. En ese momento, el 'shock' fue tan intenso para toda el estado por muchas razones, muchas historias y mucha gente. Creo que todo el mundo sentía que era respetuoso echarse hacia atrás".

Wright ha respondido a la pregunta de si había vivido una situación de acoso sexual alguna vez y ha recordado lo desafortunadamente habitual que es que las mujeres sean víctimas de violencia machista: "Por supuesto, ¿quién no lo ha hecho?".