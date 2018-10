Rosana sustituye a Ana Torroja como jurado y Lola Índigo actúa en la gala 2 de 'OT 2018'

Este miércoles a partir de las 22:35, ‘OT 2018’ vivirá por primera vez en esta edición una expulsión. Alfonso o Sabela se juegan su continuidad en la Academia en una gala en que habrá importantes visitas. La primera es la de la cantante Rosana, que sustituirá a Ana Torroja en la mesa del jurado.

La cantante de Mecano, principal novedad del plantel de jueces de este año, no puede acudir por problemas de agenda según informa RTVE. Por tanto, será Rosana quien valorará a los 15 concursantes restantes junto a Manuel Martos, Joe Pérez Orive y Julia Gómez Cora. La directora de musicales repite como jurado invitado después de varias visitas en la pasada edición.

Los 16 concursantes abrirán la gala cantando ‘Bonito es’, de Los Sencillos. Los nominados de la semana, Alfonso y Sabela, han elegido los temas con los que intentarán permanecer en el programa: ‘All of me’, de John Legend; y ‘Benditas feridas’, de Rosa Cedrón.

Además, África y María interpretarán el tema ‘Friends’ de Marshmello; Famous y Damion, ‘Déjala que baile’, de Alejandro Sanz y Melendi; Dave y Noelia, ‘Volando voy’, de Camarón de la Isla; Julia y Carlos Right, ‘Mi historia entre tus dedos’ de Gianluca Grignani; Marilia y Joan Garrido, ‘Another day of sun’, de ‘La, la, land’; Miki y Alba Reche, ‘Alma mía’, de Natalia Lafourcade; y Natalia y Marta, ‘Tainted love’, versión de Imelda May.

LOLA ÍNDIGO Y TEQUILA, ARTISTAS INVITADOS

Mimi, concursante de ‘OT 2017’ y actual participante de ‘Tu cara me suena’, regresa al programa como Lola Índigo. La cantante, que se ha convertido en uno de los éxitos del verano con ‘Ya no quiero ná’, sigue los pasos de Aitana, que ya actuó la anterior semana.

Por otro lado, la banda Tequila presentará en el plató de ‘OT 2018’ su regreso a los escenarios. Fundada en 1976 en Madrid por los argentinos Ariel Rot (guitarra) y Alejo Stivel (voz) y los españoles Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias, Tequila ha sido uno de los grupos más populares en nuestro país desde su nacimiento hasta 1982, año de su disolución. Ahora reaparecen para despedirse definitivamente, por lo que interpretarán en directo un medley de sus temas clásicos.