Roseanne culpa a "las pastillas para dormir" de su tuit racista

Roseanne Barr sigue pidiendo disculpas por su tuit racista sobre la exasesora de Barack Obama, Valerie Jarrett, que ha obligado a la cadena ABC a fulminar la comedia Roseanne que había vuelto a ser un éxito de audiencia en Estados Unidos, tras triunfar temporada tras temporada entre 1988 y 1997. No solo ha dicho que fue "un mal chiste" y "una broma de mal gusto". Ahora la actriz reconoce en Twitter que las "pastillas de dormir" Ambien fueron las causantes de sus palabras xenófobas e islamófobas, en las que se refería a Jarret -a la que nombraba por sus iniciales- como "hija de los Hermanos Musulmanes" y "El Planeta de los simios".

guys I did something unforgiveable so do not defend me. It was 2 in the morning and I was ambien tweeting-it was memorial day too-i went 2 far & do not want it defended-it was egregious Indefensible. I made a mistake I wish I hadn't but...don't defend it please. ty

"Chicos hice algo imperdonable, así que no me defendáis. Eran las dos de la mañana y estaba tuiteando bajo los efectos del Ambien. Cometí un error atroz, desearía no haberlo hecho..."

@ValerieJarrett i don't know if u saw it, but I wanted2 apologize to u 4 hurting and upsetting u with an insensitive & tasteless tweet. I am truly sorry-my whole life has been about fighting racism. I made a terrible mistake wh caused hundreds of ppl 2 lose their jobs. so sorry! — Roseanne Barr (@therealroseanne) 30 de mayo de 2018

"No sé si lo has visto, pero quería pedirte disculpas por herirte y molestarte con un tweet insensible e insípido. Lo siento de verdad, toda mi vida ha sido una lucha contra el racismo. Cometí un terrible error que causó que cientos de personas perdieran sus trabajos. ¡Lo siento mucho!"

FÁRMACO PARA INDUCIR EL SUEÑO

El fármaco que tomó la estrella de la tele se conoce genéricamente como Zolpidem, y es un hipnótico prescrito para los problemas de sueño. Normalmente se prescribe para periodos cortos, pero muchas personas llegan a depender de la droga para poder dormir.





Poco después de conocerse la cancelación de la serie John Goodman, que inerpreta a Dan, el marido de Barr en la serie, fue visto cabizbajo mientras paseaba a su perro por Nueva Orleans. El actor, de 65 años, no quiso hacer declaraciones al respecto. También la cooestrella de la serie, Sara Gilbert, fue vista en público con gesto malhumorado cuando salía por la puerta de atrás de un restaurante de Los Ángeles. La actriz que da vida a Darlene Conner en la comedia sí que había criticado abiertamente el patinazo racista de Roseanne, llegando a calificar sus palabras de "abominables".

Gilbert, de 43 años, que también es productora ejecutiva en el regreso de la serie tuiteó: "Los recientes comentarios de Roseanne sobre Valerie Jarrett, son abominables y no reflejan las creencias de nuestro elenco ni del equipo o cualquier persona que participa en el espectáculo. Estoy decepcionada con sus acciones, por no decir otra cosa".

Roseanne’s recent comments about Valerie Jarrett, and so much more, are abhorrent and do not reflect the beliefs of our cast and crew or anyone associated with our show. I am disappointed in her actions to say the least. — sara gilbert (@THEsaragilbert) 29 de mayo de 2018