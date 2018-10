El Rubius ha vuelto tras la 'baja' por estrés

Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius (Málaga, 1990), el más grande youtuber de España y uno de los más seguidos del mundo entero, ha vuelto con más fuerza si cabe. Tras cuatro meses -y cuatro días- retirado de las redes, por estrés y "salud mental", regresa con un nuevo reto para sus millones de fans y suscriptores (más de 31 millones) y con multitud de regalos gamers.

"Solo quería avisaros de que el tito Rubius ha vuelto", dice Rubén, de 28 años, en su ansiado regreso tras sufrir "una ansiedad del copón" y buscar ayuda médica para superarla. El regreso a Youtube del Tito supera ya los ocho millones de visualizaciones en poco más de un día (el vídeo es del sábado, 29 de septiembre). En él va mostrando todos los regalos que piensa a hacer a todos los que le han animado durante su ausencia.

"Como han sido pacientes y me han dado tanto amor en los últimos meses, he pensado, ¿por qué no hacemos el sorteo que hicimos hace dos años pero más grande, épico, legendario, magnífico y majestuoso? Esto será cincuentamil veces más grade. Este será el sorteo más grande que hayan visto en su pu... vida en Youtube", dice emocionado.

"Os he echado de menos", ha añadido desdes su nueva habitación ("mi nueva casita de la montaña, alejado de la civilización") y con su "nueva cámara demasiado HDO").

REGALOS 'GAMERS'

Entre los regalos que piensa ofrecer El Rubius están cinco Play Station 4 PRO, tres XBOX one S, cinco Samsung Galaxy S9, una televisión 4K de 55 pulgadas o una MacBook PRO.

"Madre mía, me estoy sintiendo como el típico padre que abandona a su hijo durante cinco años y cuando vuelve le compra un montón de regalos para volver a ganarse su amor", dice El Rubius.

La forma de participar es bien sencilla y conocida: hacer retuit al siguiente tuit. "Limonada 2.0", para superar la gesta que logró El Rubius con el primer "limonada". En agosto del 2016 con esta palabra de ocho letras y un emoji logró 1,7 retuits (1,5 millones de favoritos, y casi medio millón de comentarios).

LIMONADA 2.0 🗿 — elrubius (@Rubiu5) 29 de septiembre de 2018

Además, El Rubius anuncia en el vídeo que este mes se estrena su serie Virtual Hero.