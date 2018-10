Ruby Rose, la actriz más 'peligrosa' en internet

La actriz y modelo Ruby Rose, muy popular a raíz de su trabajo en la serie de la plataforma Netflix 'Orange Is The New Black', tiene el dudoso honor de ser la celebridad más peligrosa en interneT: las búsquedas con su nombre que se realizan en la red son las que máss posibilidades tienen de encontrar direcciones de web maliciosas con virus.

Según un estudio que ha hecho público la compañía de seguridad cibernética McAfee, y en el que ofrece la una extensa relación de los personajes famosos más 'peligrososos' en la red, tras Rose aparece la estrella de los 'realities' de televisión estadounidense Kristin Cavallari. Las actrices Marion Cotillard, Lynda Carter y Rose Byrne cierran este 'top ten' de 'celebrities' cuyo nombre puede llevar a los fanáticos a hacer clic en enlaces de alto riesgo.



Relación de las estrellas más peligrosas de internet (de arriba a abajo y de derecha a izquierda): Ruby Rose, Kristin Cavallari, Marion Cotillard, Lynda Carter, Rose Byrne, Debra Messing, Kourtney Kardashian, Amber Heard, Kelly Ripa y Brad William Henke. / (AP)

Rose, actriz de 32 años que recientemente fue elegida para interpretar el papel de 'Batwoman' en una próxima serie de televisión de la cadena CW, es la 12ª celebridad que logra ser la 'reina' más peligrosa internet, segun ha explicado Gary Davis, portavoz de McAfee.

Precisamente Rose anunció el pasado mes de agosto que cerraba su cuenta de Twitter ante la avalancha de críticas que recibió por el anuncio de su fichaje para encarnar a 'Batwoman'.

"Ya sea porque quiere saber qué hizo Ruby en el último episodio de 'Orange is the New Black', o lo que Kristin Cavallari hizo en una última entrega de premios, asegúrate de buscar en internet de manera segura", ha advertido Davis.

El personaje popular más peligroso en la redes del 2017 fue el cantante Avril Lavigne, que este año aparece en la posición 30, señala el trabajo de McAfee. La también cantante Adele es la artista del campo musical más 'peligrosa' del año (ocupa el puesto 21 de la clasificación), seguida de Shakira (27ª).

"Para navegar de forma segura por internet, los usuarios deberían evitar visitar sitios web de terceros que podrían contener 'malware', actualizar las aplicaciones y sistemas operativos con parches de seguridad, invertir en programas de protección y seguridad y usar 'software' garantizado, ha recordado Davis.