Ruby Rose se une a la lista de famosos que dejan Twitter

La actriz Ruby Rose ha cerrado su cuenta de Twitter tras el alud de críticas que ha recibido al conocerse que interpretará a Batwoman en la serie 'Arrow'. Antes de cancelar su suscripción definitivamente, Rose ha enviado un último mensaje: "¿De dónde narices viene el 'Ruby no es lesbiana y, por lo tanto, no puede ser Batwoman'? Es lo más gracioso y ridículo que he leído jamás. Salí del armario a los 12 años y, durante los últimos cinco, he tenido que lidiar con comentarios que dicen 'es demasiado gay'. ¿Cómo le dais la vuelta al asunto? Yo no he cambiado".

Rose se une así a la lista de famosos que han decidido abandonar la conocida red social debido a los constantes ataques. En el caso de Rose, con el hashtag #RecastBatwoman, se pedía volver a hacer un 'casting' para dicho papel.

Sin embargo, el acoso en las redes no va dirigido únicamente a personalidades del mundo del cine, sino que cualquier celebridad puede ser víctima de las masas enfurecidas que habitan en Twitter.

Millie Bobby Brown, actriz

Eleven en 'Stranger Things', de 14 años, se marchó de Twitter tras ver diversos 'memes' que utilizaban su imagen para promover la homofobia. La joven actriz, nominada al Emmy, quiso desmarcarse de los mensajes contra el colectivo LGTBI.

Dulceida, 'influencer'

La bloguera e 'influencer' catalana Aída Domènech, conocida como Dulceida, decidió cerrar su cuenta de Twitter el pasado junio después de que estallara la enésima polémica en las redes a raíz de la publicación de una fotografía con la que presentaba su nueva colección de ropa de baño en la cubierta de un yate.

Tras la publicación de la imagen, la 'influencer' fue tachada de hipócrita por participar en un vídeo a favor de la diversidad y de la belleza "sin complejos" y, en la imagen, mostrara únicamente cuerpos esbeltos.

Javier Ambrossi, director

Javier Ambrossi decidió dejar Twitter tras una de las numerosas polémicas que vivió su amiga Dulceida. Concretamente, las críticas que recibió la 'influencer' cuando subió una imagen de su mujer, Alba Paul, bañándose en Ciudad del Cabo (Suráfrica), ciudad que en ese momento estaba sufriendo restricciones de agua por la sequía.

"Estamos llegando a unos límites de radicalismo que no comparto y que rozan el peligro", escribió la pareja del también director Javier Calvo.

Máxim Huerta, exministro de Cultura

Máxim Huerta decidió darse de baja en Twitter en mayo y acabar, así, con el historial de declaraciones que le llevaron a dimitir de su cargo, tan solo una semana después de ser nombrado.

"Me voy para no partirme yo. Me voy para que todo el ruido de esa jauría no rompa este proyecto de Pedro Sánchez", señaló Huerta en su mensaje de despedida.