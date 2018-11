Russell Crowe llora a la víctima de Melbourne, el restaurador Sisto Malaspina

Sisto Malaspina, de 78 años, copropietario de un conocido restaurante en Melbourne, fue la víctima mortal del ataque con arma blanca el viernes, un atentado que tenía vínculos con el extremismo islámico. Su muerte ha conmocionado a numerosos famosos, que han mostrado su dolor por la muerte de este italiano, una figura en el mundo de los cafés y restaurante de la ciduad australiana, a través de las redes.

Flores y mensajes apilados frente a la cafetería Pellegrini, el establecimiento dirigido por Sisto Malaspina en la segunda ciudad más grande de Australia, se ha llenado este sábado de flores.

En las redes sociales, entre una gran cantidad de mensajes, el actor Russell Crowe tuiteó "Il mio cuore si spezza" (mi corazón se rompe), en italiano, la lengua nativa del restaurador.

Sisto, il mio cuore si spezza ... I’ve been going to Pellegrini’s since 1987. Never been to Melbourne without dropping in on my man Sisto . South Sydney stickers on the wall and caps on display.

My sweet loyal friend, stabbed in the street by a mad man.

"He estado yendo a Pellegrini desde 1987. Nunca he estado en Melbourne sin ir a ver a mi amigo Sisto (...) Mi querido amigo leal, apuñalado en la calle por un loco", escribe el actor de Nueva Zelanda.

En otro mensaje Crowe dice: "Cuando nos conocimos, era un actor de teatro mal pagado, siempre me trataba como a un príncipe".

He was like a favourite uncle . One of the reasons I love going to Melbourne, because I knew Id get that greeting. When we met I was a badly paid theatre actor, he always treated me like a Prince. La famiglia. All the best to you Damian. https://t.co/gpnGS6k1js Russell Crowe (@russellcrowe) 10 de noviembre de 2018

El autor del ataque era un australiano de origen somalí que se inspiró en el 'modus operandi' del Estado Islámico (EI), informó la Policía de Australia, que no quiso establecer un "vínculo directo" con el grupo yihadista, a pesar de que este lo ha reivindicado. "Claramente es un acto terrorista; el objetivo era causar terror y el mayor número de bajas, a pesar de la propia seguridad y bienestar del agresor", dijo en rueda de prensa Graham Ashton, comisionado de la Policía de Victoria.

Hassan Khalif Shire Ali, de 30 años, estrelló su vehículo, cargado con botellas de gas, en una zona comercial de la calle Bourke, y después atacó con un cuchillo a los transeúntes del lugar, hasta que la Policía le disparó en el pecho. El agresor murió poco después en el hospital.

Bajo el radar de las autoridades

Shire Ali, también conocido como Hassan Ali y Hassan Khalif, estaba bajo el radar de las autoridades australianas porque en el 2015 se le había cancelado su pasaporte australiano ante las sospechas de que quería viajar a Siria para unirse a las filas del EI. "Se había radicalizado", explicó en la rueda de prensa el subcomisionado interino de Seguridad Nacional de la Policía Federal Australiana, Ian McCartney, que destacó la "inspiración" en el EI, aunque no quiso hablar de un "vínculo directo".

Las autoridades revelaron además que su hermano, Ali Khalif Shire Ali, afronta un juicio por planificar supuestamente un atentado en las últimas celebraciones del año nuevo en Melbourne Aún así, las autoridades "no vigilaban activamente a este individuo", que antes de perpetrar el taque, del que el EI se atribuyó la autoría la víspera, también había sido acusado de delitos por drogas y robo y violaciones a las reglas de tráfico.