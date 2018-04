Russell Crowe logra 2,3 millones de euros con la subasta 'El arte del divorcio'

Russell Crowe está más que satisfecho. La subasta en la que se ha desprendido de 227 objetos de su propiedad, la mayoría de de las películas que le han hecho la estrella de Hollywood que es, ha superado todas las expectativas de la casa Sotheby's de Sídney. El actor australiano, de 54 años, logró hacerse el pasado fin de semana con unos 2,3 millones de euros gracias a una subasta que, bajo el título de Russell Crowe: el arte del divorcio, pretendía poder financiar su divorcio de su exmujer Danielle Spencer, de la que se separó hace 10 años. "No está mal salario por cinco horas de trabajo", comentó el actor en su cuenta de Twitter con sentido del humor.

When you wake up the morning after @russellcrowe ‘s epic auction and all your friends are sending your screen shots of your shock face from the news 😂 pic.twitter.com/CAePLX0Jz3