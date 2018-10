Sabela se derrumba en el repaso de gala: "Me da la sensación de que nunca es suficiente"

A pesar de realizar una más que solvente actuación en la gala de anoche, el jurado volvió a proponer a Sabela como una de las candidatas para abandonar 'OT 2018'. Un nuevo varapalo para la joven gallega, que esta mañana se ha derrumbado durante el visionado de los pases. "Lo disfruté, pero me da la sensación de que nunca es suficiente, todo el rato igual", reconoció entre lágrimas y visiblemente afectada.

Tal y como ella misma comentó frente a Noemí Galera y Manu Guix, no comprende que el jurado no haya valorado positivamente su trabajo en lo que lleva de concurso. "Entended que solo en una gala me dijeron: 'Bueno, vale, ha estado bien'". "No estoy metida en eso toda la semana, estoy currando y haciéndolo lo mejor que puedo. Pero el 'nunca es suficiente' me da un poco de rabia", lamentó Sabela.

"Son valoraciones de alguien que puede quedarse en tu vida o no, tendrá la importancia que tú le quieras dar", expresó la directora de la Academia, que además de poner en valor su versatilidad, intentó animar a la concursante: "Tienes que quedarte con lo bueno de la experiencia, lo malo lo apartamos, pero de ahí también se pueden coger cosas buenas".

Ayy mi gallega pobriñaaa😭Quiero abrazar a Sabela fuerte

Que lo hiciste muy bien tíaaa#OTDirecto18OCT pic.twitter.com/U9woeD1GmO — ÁFRICA CARIÑO Pa´Mala Yo 🥑 (@Diana__Vega) 18 de octubre de 2018

Manu Guix también le dio un empujón a Sabela para que no se viniera abajo, destacando el buen trabajo de anoche a pesar de la nominación: "Quizás brillaste un poco más que Carlos. Yo me quedaba contigo en lugar de estar mirandoos a los dos". Carlos, por su parte, uno de los nominados definitivos junto a Dave, reconoció que está "jodido" por la situación pero no se da por vencido: "Lo voy a dar todo".

Tras el bajón de Sabela, que esta tarde también ha roto a llorar después del reparto de temas, su ejército de seguidores se ha movilizado en redes sociales para intentar proclamarla como favorita en la gala del próximo miércoles. Durante las últimas horas, las palabras 'Sabela Favorita' han permanecido en la lista de trending topics.