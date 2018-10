Saltan chispas en 'OT 2018' con la primera pelea entre Noelia y Julia

Los varios días de convivencia han hecho mella y las chispas han saltado entre dos de las concursantes de OT 2018. Julia y Noelia, dos de las favoritas del público en las últimas semanas, han protagonizado la primera pelea de la edición visible ante las cámaras de la Academia.

Todo comenzó cuando Noelia mandó callar a su compañera, aconsejándole que no cantara más: Tú no puedes cantar, estás afónica, le dijo a Julia cuando se encontraba versionando un tema con Carlos Right. Ella, le respondió: Pero me gusta escucharlo a él.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y la gaditana le hizo saber su descontento: No te enfades, porque no es para tanto, se defendió Noelia, a lo que Julia respondió: Como a ti no te lo ha dicho 40 veces....

Carlos, que intentó poner paz, preguntó a Noelia si se le había pasado el cabreo con Julia, pero ella se mostró tajante: Yo no estoy enfadada, estoy mosqueada. Cuando me cabree, os esconderéis, advertía la cantante.

Y estoy mosqueada con quien tengo que estarlo, obviamente. La gente tiene que aprender que cuando se me toca el coño es lo que hay. Sorry, añadió. El conflicto se trasladó a la hora de la comida, cuando Noelia abandonó su habitual sitio en la mesa y se fue con el otro grupo de compañeros.