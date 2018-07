Samanta Villar denuncia la precariedad laboral en la televisión: "Es un escándalo que afecta a muchos programas"

Samanta Villar ha sorprendido a sus seguidores y en general a los usuarios de Twitter con un hilo de tuits en los que ha roto una lanza a favor de los trabajadores de televisión y ha denunciado la precariedad laboral que sufren en especial en estas fechas, con motivo de las vacaciones de verano.

“Voy a hablar aquí, a 31 de julio, de un tema tabú que me va a provocar algún disgusto con colegas y compañeros de profesión” avisaba la presentadora de Cuatro, que definía la cuestión a tratar como un verdadero “escándalo”.

“Hoy, 31 de julio, son incontables los redactores, guionistas, cámaras, montadores, productores y demás gente que crea la tv que no cobra las vacaciones. No es que no las tengan. Es que no las cobran”, se quejaba la periodista, que añadía: “Cada año sufren la misma situación: la temporada acaba en junio o julio, os vais al paro uno o dos meses y os recontratamos en septiembre. Cobráis un sueldo bastante inferior al que cobraríais en concepto de vacaciones y a cuenta del INEM. Chollazo”.

Para la periodista “lo más vergonzoso de esto es que incluso las productoras más reputadas del país”, las que tienen “toda mi admiración” y “tienen como objetivo denunciar los abusos de los más poderosos, (…), a la hora de aplicarse el cuento prefieren tirar por estos atajos”.

La periodista finalizaba su extenso escrito asegurando que este verano su equipo “vuelve a disfrutar de las vacaciones pagadas y estoy muy orgullosa de ello. Espero que empecemos a hablar de esto pronto, pero lo tengo mal, porque todos los directivos del sector a día de hoy están disfrutando de sus vacaciones, esas sí, pagadas”.