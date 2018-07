Sánchez felicita a Penélope Cruz y Antonio Banderas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este jueves, 12 de julio, a los actores españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz por su nominación en los premios Emmy que entrega la Academia de Televisión de EEUU. Cruz es candidata a la preciada estatuilla (el Oscar de la pequeña pantalla) por sus interpretaciones como Donatella Versace en la miniserie 'The Assassination Of Gianni Versace'. Por su parte, Banderas ha sido seleccionado por su trabajo como Pablo Picasso en la serie biográfico 'Genius: Picasso'.

El jefe del Ejecutivo ha recibido como una "excelente noticia" la nominación de Banderas. "Enhorabuena, Antonio Banderas por esta nominación. No solo por el reconocimiento a tu valía profesional sino por la interpretación de nuestro genio Picasso", ha compartido a través de Twitter.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha trasladado su enhorabuena a Banderas y le ha agradecido "llevar por todo el mundo el nombre de Andalucía y hacerlo con tanto orgullo" en la misma red social.

El actor malagueño ha calificado dicha nominación de "todo un honor". "Muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones. Con vuestro permiso, se las traslado, a su vez, a todo el equipo que ha hecho posible 'Genius: Picasso'", ha señalado el intérprete en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Los rivales del malagueño en la lucha por el Emmy son Beneddict Cumberbatch (por 'Patrick Melrose'), Darren Cris ('The Assassination Of Gianni Versace'), Jesse Plemons ('Black Mirror'), Jeff Daniels ('The Looming Tower') y John Legend ('Jesus Christ Superstar Live in Concert').

La gala entrega de los Emmy 2018 tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles y será retransmitida en directo en EEUU por la cadena NBC. En España la ceremonia se podrá ver en exclusiva en la plataforma de pago Movistar+.