Sara Carbonero revela que le detectaron un bulto en el pecho

La conocida periodista Ana Rosa Quintana aprovechó el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebró el pasado viernes, 19 de octubre, para develar un secreto que ha mantenido oculto desde el 2010: la directora y presentadora del magacín matinal de Tele 5 'El programa de Ana Rosa' explicó en directo y emocionada que luchó contra un cáncer de mama hace ocho años, una enfermedad que no hizo pública porque sus hijos eran muy pequeños. Y horas más tarde de esta declaración televisiva fue Sara Carbonero, otra conocida periodista, que también ha trabajado en Tele 5, la que confesó a través de las redes sociales que hace unas semanas se le detectó un bulto en el pecho. Por fortuna, benigno

Sara Carbonero (Corral de Almaguer, Toledo, 1984) utilizó su perfil público en Instagram para contar que tenía un bulto en uno de su senos, algo que le llevó a sentir el miedo en propia persona: "Hace solo unas semanas experimenté en mi propia piel el miedo y la incertidumbre cuando me detectaron por sorpresa un bulto bastante grande en una revisión", escribe en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Hace solo unas semanas experimenté en mi propia piel el miedo y la incertidumbre cuando me detectaron por sorpresa un bulto bastante grande en una revisión. Una operación y más o menos 10 días después pude respirar aliviada porque los resultados dijeron que era benigno. No todas las mujeres tienen la misma suerte y hoy me quiero acordar de ellas, de las luchadoras que libran batallas tan duras como la del cáncer de mama. También de las ya no están con nosotros como nuestra querida María, a la que echamos de menos cada día. Hoy es un buen día para alzar la voz e intentar concienciar sobre la importancia de la detección precoz (hacernos revisiones periódicas) o para animar a hacer donaciones para seguir investigando sobre esta enfermedad. Pero los otros 364 días del año también lo son y no solo para eso, sino para además ser empáticos, solidarios, comprensivos, sensibles y generosos con todas las mujeres de las que hoy nos acordamos . Para que nunca se sientan solas, no miremos para otro lado. Un beso, un abrazo, una caricia, una sonrisa o un todo irá bien. Hoy les toca a ellas pero mañana podemos ser nosotras, nuestra hermana, nuestra madre, nuestra pareja o nuestra mejor amiga. Porque como he leído hoy en unas palabras de @mikinaranja que me han gustado mucho, el cáncer de mama de un día a otro puede convertirse en el cáncer de mamá. Y cómo cambia la vida entonces. Que no haga falta que nos toque en primera persona para comenzar la lucha contra esta enfermedad. Unámonos y hagamos todo lo que está en nuestra mano desde ya. #díainternacionaldelcáncerdemama #nospuedetocaratodas #niunamenos #noestáissolas #prevención #apoyoalainvestigación Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero) el 19 de Oct de 2018 a las 1:01 PDT

Todo quedó en un susto, porque el bulto resultó ser benigno, pero la desagradable experiencia le sirvió a la periodista (que tiene dos hijos con el futbolista Iker Casillas) para reflexionar sobre esta enfermedad que afecta a miles de mujeres en el mundo. Una reflexión que ha plasmado en su nota publicada en Instagram, que aparece acompañada de una fotografía suya con un gran ramo de rosas:

