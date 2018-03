Selena Gomez confirma que ha vuelto con Justin Bieber

Por si las fotos robadas que les hacen los paparazzis y la presencia de Selena Gomez en la boda del padre de Justin Bieber en Jamaica hace un par de semanas no fueran suficiente testimonio gráfico de que han vuelto, ahora ha llegado la confirmación vía Instagram, no en vano Selena es la reina indiscutible de esta red socialm donde tiene 123 millones de seguidores. La cantante y actriz ha hecho oficial así que ha retomado su relación con el cantante.

"El 1 de marzo de 1994 resulta que nació alguien que conozco y que es superguay. Boom", ha escrito Selena Gomez en Instagram. En la imagen la estrella aparece recostada con una foto de Polaroid de Bieber pegada en la frente. La mención del cantante supone el estreno de Bieber en el Instagram de Gomez desde que ambos volvieran a empezar a quedar el pasado noviembre.

Selena Gomen y Justin Bieber llevan ya varios meses en los que apenas se esfuerzan en esconderse de los medios de comunicación. Y su relación parece ir también por el buen camino, según cuentan distintas fuentes cercanas a la pareja a medios norteamericanos como 'E! News': "Todo es muy diferente esta vez. Justin se está portando como un caballero y le está enseñando lo mucho que se preocupa por ella. Se está abriendo mucho más sentimentalmente hacia Selena, lo cual es un gran síntoma de que ha madurado".

Selena, que aparecerá en la próxima película de Woody Allen, hablaba de lo que era un secreto a voces en una entrevista en Billboard. "Tengo 25 años, no 18 ni 19 ni 20. Aprecio a las personas que realmente han tenido un impacto en mi vida. Antes quizá podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que querer a alguien sea algo que desaparezca", explicó a propósito de su romance con Bieber, con el que ya mantuvo una relación intermitente de 2011 a 2014.

Desde hace cuatro meses, el cantante canadiense y la artista estadounidense han sido vistos besándose, paseando en bicicleta, compartiendo almuerzos, en la iglesia o en partidos de hóckey.

La relación llega después de unos meses complicados para Selena, que tuvo que someterse a un trasplante el pasado verano y tuvo que retirarse de los escenarios y hacer rehabilitación por sus problemas de ansiedad. La también productora e imagen de firmas como Puma y Coach decidió hace un mes volver a terapia para tratar su depresión y ansiedad y estuvo interna durante dos semanas en una clínica en Nueva York.