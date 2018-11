Selena Gomez reaparece en las redes para promocionar ropa deportiva

Los contratos es lo que tienen, que te obligan a dar la cara. Selena Gomez llevaba un tiempo alejada de las redes sociales y ha pasado un tiempo ingresada en un centro psiquiátrico tras sufrir una crisis. Pero ahora la artista afectada por la enfermedad de lupus por la que se sometió a un trasplante de riñón ha vuelto a reaparecer en las redes sociales para promocionar su nueva colección para Puma que se pone a la venta el 12 de diciembre, para la que ha realizado un vídeo con un breve mensaj. También ha realizado una entrevista en la revista 'Elle' en la que explica sus inseguridades por su imagen.

El lema de la colección es 'Strong girl' y para anunciarla, la artista aparece en un vídeo junto a sus amigas, que van diciendo adjetivos y frases positivas: "tomar riesgos", "inquebrantable", "encantadora", "realizadora de cambios", "jefa", para finalmente repetir todas ellas una misma palabra "fuerte".

Además, ha realizado una entrevista para 'Elle' donde habla del sentido que ha querido darle a esta campaña: "Me encantaría usar mi plataforma para el bien. Sé que eso suena como un cliché, pero es verdad. Siempre quise ser un buen ejemplo. No porque no me voy equivocar, la cago todo el tiempo. Se trata más de ser honestos con ellos. Les diré: lo haré lo mejor que pueda y eso es lo que ustedes pueden hacer también. Simplemente háganlo lo mejor posible. Y no están solas".