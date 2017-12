Serena Williams pide ayuda a sus fans con los problemas de su hija

Más de 300 semanas en la primera posición de la clasificación WTA y 39 títulos de Grand Slam la avalan. Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia, volverá a las pistas el próximo enero, aunque ahora con el desafío añadido de conciliar maternidad y un deporte tan exigente como el tenis.

Williams fue madre el pasado 1 de septiembre, cuando nació su mediática hija Alexis Olympia Ohanian Jr fruto de su matrimonio con Alexis Ohanian, el millonario fundador de Reddit. La estadounidense, de 36 años, ha mostrado públicamente en las redes cómo crece su bebé y los cuidados que le profesan.

DIENTES COMPLICADOS

Y ahora pide ayuda para un problema que sufre la pequeña Alexis, que se halla en pleno proceso de dentición. A la hija de Williams le están saliendo los dientes y la campeona mundial se ha visto superada por ello, por lo que no ha dudado en preguntar qué puede hacer a sus más de 7,2 millones de seguidores en Instagram. "La dentición -también conocida como el demonio- es muy dura, la pobre Alexis está muy incómoda. Ha llorado mucho (y nunca lo hace) y he tenido que abrazarla hasta que se durmiera", lamentaba Serena en un post que ha tenido más de 300.000 likes.

"He probado con todo tipo de remedios como cuentas de ámbar, toallas frías, intentar que mordisquease mis dedos, agua homeopática (ríete de ello)... pero nada funciona", ha revelado desesperada en la publicación, que ha obtenido miles de respuestas, entre consejos y mensajes de apoyo.

En Twitter, donde tiene más de 10 millones de seguidores, es donde Williams se ha mostrado más nerviosa: "Nada está funcionando. Tengo el corazón roto. Necesitaría que mi madre [Oracene Price] viniera y me abrazara hasta que me durmiera, porque estoy muy estresada. ¿Alguien me ayuda?".

Nothing is working. It's breaking my heart. I almost need my mom to come and hold me to sleep cause I'm so stressed. Help? Anyone?? — Serena Williams (@serenawilliams) 17 de diciembre de 2017

VARIEDAD DE REMEDIOS

Las respuestas no se han hecho esperar. Desde moder un anillo de dentición hasta usar agua de gripe (remedio natural para tratar los problemas digestivos), Williams ha recibido decenas de propuestas para paliar el sufrimiento de su pequeña. Muchas usuarias, incluso, han contado experiencias personales con sus retoños, e incluso han mostrado su imagen en dichos tuits.

Fellow moms:

How long did you breastfeed? Is it weird that I get emotional when I even just think about when it's time to stop? pic.twitter.com/YOz4oeIajH — Serena Williams (@serenawilliams) 6 de diciembre de 2017

Este tipo de comunicación en las redes sociales es muy habitual entre Serena y sus fans. A principios de diciembre, ya pidió consejo en las redes sobre la duración del periodo de amamantamiento, porque no sabía cuándo dejar de dar el pecho a su bebé. Poco antes, en septiembre, la pareja primeriza ya anuncio en un vídeo que habían tenido "muchas complicaciones" en el parto y durante los primeros días de vida de Alexis, aunque no dieron más detalles para no alarmar a los fans.