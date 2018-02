Serrat califica la situación catalana de "feria del disparate"

Lo que esta ocurriendo en la politica catalana es "la feria del disparate", según Joan Manuel Serrat, que acaba de presentar en Madrid la gira con la que vuelve a su mítico disco 'Mediterráneo'. Preguntado por la actualidad política, Serrat ha expresado su hartazgo porque "cada día ocurren cosas, como un presidente del Parlament que no puede proponer a nadie para ser investido y un presidente que dice que es el presidente y que no está dispuesto a renunciar a ser investido", en referencia a Carles Puigdemont. Los cargos electos están, ha añadido, "mareando la perdiz". "Ellos mismos se van a marear porque no acaban de encontrar dónde está la salida".

Serrat ha hecho estas declaraciones en la presentación de una gira que ha bautizado como 'Mediterráneo da Capo' y en la que recuperará las canciones del que acaso sea su disco más emblemático, publicado ahora hace 47 años. La gira dará comienzo el 22 de abril en Roquetas de Mar (Almería), recorrerá toda la geografía española, hará escala en París, saltará a Latinoamérica y llegará a Barcelona en diciembre (los días 18 y 19, en el Auditori del Fòrum).

Además, a lo largo del año se reeditará la discografía completa del cantautor del Poble Sec reunida en dos 'boxsets'. El primero de ellos llegará a las tiendas el 13 de abril y agrupará en 11 compactos todas las grabaciones de Serrat en catalán; el segundo, con su obra en castellano, se pondrá a la venta a finales de año.