Shakira se 'enamora' de la 'performance' musical de la hija de Rakitic

Shakira 'se enamoró' de nuevo. No de la música. Tampoco de su pareja. La causa de este nuevo enamoramiento ha sido una niña de 4 años: Althea, la hija mayor del futbolista croata del FC Barcelona, Ivan Rakitic.

Moviendo las caderas al ritmo de la canción 'Me enamoré', Althea fue grabada por su madre, Raquel Mauri. La mujer de Rakitic subió el vídeo a Instagram, etiquetó a su marido y a la artista de Barranquilla, quien respondió 'enamorada'.

Mi mini Shaki me tiene enamorada 😍 @ivanrakitic @shakira Una publicación compartida de Raquel Mauri (@raquel_mauri) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 3:15 PDT

La cantante colombiana no tardó en deshacerse en elogios hacia su precoz imitadora. "Althea is the cutest thing!!!" ("Althea es la cosa más mona!!!"), ha comentado Shakira en la publicación.

Este tema musical es uno de los 'hits' del verano, con más de 200.000 millones de reproducciones en Youtube, que Shakira hadedicado a Gerard Piqué y a sus hijos.