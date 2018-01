El silencio de 'El Cordobés'

Manuel Díaz y Julio Benítez, hijos de Manuel Benítez El Cordobés, de 81 años, se sentarán juntos por primera vez en televisión para comentar con Bertín Osborne cómo han vivido el reencuentro familiar tras la demanda de paternidad de Díaz.

Ambos toreros, hijos del diestro, el menor del cla, Julio Benítez, de 32, y el mayor, Manuel Díaz, de 49 años, ha mantenido una lucha personal durante años, con un único objetivo: que su padre le reconociera como hijo. En numerosas ocasiones ha afirmado que lo único que quiere del matador es que le reconozca, nunca nada material.

Esta semana, Rumore, en su portada, se hace eco de que mientras los dos hijos del torero se reúnen en el plato de Telecinco, demostrando que se adoran, su padre sigue esquivando a Manuel Díaz. El veterano torero no ha querido hablar sobre la intervención de sus hijos en el programa de Bertín Osborne, donde revelaron cómo fue su primer encuentro.

Y es que durante la entrevista, Díaz contó que en una ocasión hubo un amago con su padre pero no de la forma que el quería: "Me mandó un secretario para que hablara conmigo. Me dijo que el jefe había pensado que iban a hacer un tentadero para que fuera allí con mi familia y nos hicieramos una foto para colgar en las redes sociales. Creo que merezco tener cinco minutos solo con mi padre, sin gente, sin una cámara", recoge la revista.