Silvia Abascal, madre de su primera hija

Silvia Abascal ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que ha sido madre de su primera hija. La pequeña Leona ha llegado al mundo este jueves y así lo hacía saber su madre con una divertida foto: "... Por mucho que uno lo haya visualizado, no hay imaginación que alcance esta dimensión de Amor. La más indescriptible de las revoluciones. Bienvenida a la Vida, Leona. #11/1/18 #Leona".

Las felicitaciones por parte de sus seguidores no han tardado en aparecer, alegrándose por la feliz noticia de la actriz. Sara Carbonero comentaba: "Feliz vida, pequeña! Enhorabuena @Silviaabascal" y Loles León: "Ayyyy que maravilla ya con tu niña!! Y con un nombre bello para una bella!!! Muchas felicidades!!! @Silviaabascal Bienvenida preciosa #Leona".

Silvia Abascal y su pareja, el actor Xavier Murua, tenían muy claro el nombre de la pequeña desde hace tiempo, pero no han querido desverlarlo hasta su nacimiento. "Sí, los dos lo teníamos clarísimo desde un principio. El nombre que hemos elegido es muy de los dos, ha sido un acuerdo entre ambos, pero es algo que puede cambiar cuando le veamos la carita. En cuanto a lo del sexo, ya sabemos qué va a ser, pero es algo que queremos quedarnos para nosotros y nuestras familias", aseguraba Silvia en unas declaraciones para la revista ¡Hola!

Por su parte, hace tan solo una semana Xavier Murua compartía en sus redes sociales una bonita fotografía de la actriz en la que mostraba su tripa bajo el título de: "Con tu permiso Amor... GRACIAS REINA MAGA. GRACIAS VIDA. Te Quiero Silvia".

Respecto a si tienen pensado pasar por el altar, Silvia ha confesado que por el momento no lo se lo han planteado: "Lo de casarme no sé, nunca se puede decir nunca, pero mayor alianza y firma que un hijo no se me ocurre ninguna. De verdad, eso sí que es un compromiso de por vida, lo de la boda no lo sé. Un hijo con esa persona es un lazo de por vida".