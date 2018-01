Si usted se sube al metro y ve a personas sin pantalones, no se alarme: el mundo todavía no se ha vuelto absolutamente loco. La exhibición en público con esas guisas se debe a una iniciativa, 'No pants subway ride' (algo así como 'el día de viajar sin pantalones en el metro'), que en el 2002 se inició en el suburbano de Nueva York.

La acción partió de siete amigos, pertenecientes al grupo cómico de arte callejero Improv Everywhere, que propuso una curiosa broma: acudir sin pantalones, en pleno mes de enero, al metro, montarse en el vagón y actuar como si nada extraño pasara.

La propuesta se convirtió en tendencia y ya son varios los países, España incluida, que se han apuntado a la moda de bajarse el pantalón, a lo que han contribuido, sin duda, las redes sociales.Así, este domingo se han podido ver a estas osadas personas en ciudades como Berlín, Múnich, Liverpool, Praga y Toronto, entre otras, además de la mencionada ciudad de los rascacielos. En los últimos años, la convocatoria se realiza a partir de las 15.00 horas, saliendo de varias estaciones noeyorquinas para encontrarse en la popular Union Square.